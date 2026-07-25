鉅亨網編譯余曉惠
川普政府的貿易戰遠未落幕，即使美國已宣布對 60 個經濟體維持 10% 至 12.5% 的新一輪關稅，後續仍準備推出更多關稅措施，包括預料將疊加在現有多數關稅上的產能過剩調查。
在公布強迫勞動關稅不到一天後，美國總統川普周五 (24 日) 又揚言，將因歐盟對蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等美國科技企業祭出巨額罰款，對歐盟展開新的 301 調查。
此外，美國貿易代表署 (USTR) 目前仍在進行另一項依據《1974 年貿易法》第 301 條展開的「產能過剩」調查，預料將成為下一波關稅措施的法律依據。
USTR 周四宣布的新關稅，就是援引自 301 條款，以各國未能有效打擊供應鏈中的強迫勞動為由課徵的。
美國在今年 3 月啟動產能過剩調查，鎖定 16 個經濟體，包括歐盟、中國、墨西哥、日本及印度等主要貿易夥伴。
TD Cowen 華府研究團隊執行董事 Chris Krueger 預估，這項調查可能在未來數周完成，並祭出 10% 至 12.5% 的新關稅，且將疊加在現有多數關稅之上，也可能引發中國進一步報復。
川普與其團隊原本就準備本周公布強迫勞動關稅，以取代以《1974 年貿易法》第 122 條徵收、周五到期的 10% 臨時全球關稅。
德意志銀行 (Deustche Bank) 宏觀研究主管 Jim Reid 指出，雖然 301 關稅並非永久措施，仍須接受定期檢討，也可能遭到法律挑戰，但法律基礎遠比今年遭法院推翻的關稅更穩固。
Reid 說：「更重要的是，關稅正逐漸成為美國經濟政策的永久性工具。」
他指出，美國近期已宣布對巴西多數商品課徵 25% 關稅，也揚言進一步提高加拿大商品關稅，甚至計劃自 2028 年起對進口學名藥課徵 100% 關稅。
川普周五另在 Truth Social 發文，點名歐盟對 Google 等美國企業祭出鉅額罰款，宣布將依 301 條款調查歐盟「掠奪美國企業、進而掠奪美國納稅人」的行為。
歐盟周四裁定 Google 濫用市場地位、偏袒自家服務並限制應用程式開發商，因此對其開罰 10 億美元。
川普說：「這些罰款終將被完全撤銷，我們預期將在最短時間內對歐盟加徵大規模關稅。」
曾任柯林頓政府 USTR 總法律顧問、現任喬治城大學法學院教授 Jennifer Hillman 認為，新一輪強迫勞動關稅仍可能面臨司法挑戰，外界可能主張政府過度擴張 301 條款適用範圍，也可能質疑 USTR 並未真正針對每個國家的強迫勞動情況完成充分調查。
整體而言，本周一連串關稅措施顯示，即使最高法院曾重挫川普以《國際緊急經濟權力法》 (IEEPA) 加徵的關稅，加上美國民眾仍不滿生活成本高漲，川普政府依舊堅持以關稅作為核心貿易工具。
Reid 表示，投資人如今關心的已不是「關稅是否存在」，而是「下一波關稅將落在哪裡」。未來市場將聚焦於更多豁免措施、雙邊談判、產業調查，以及更多新關稅的風險。
Reid 指出，法院判決原本看似可能迫使川普大幅撤回關稅政策，但如今政府已找到法律基礎更穩固的新途徑，重建大部分關稅高牆。他說：「舊的關稅或許已經結束，但新的關稅時代才正開始。」
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