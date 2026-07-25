鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 13:07

川普政府的貿易戰遠未落幕，即使美國已宣布對 60 個經濟體維持 10% 至 12.5% 的新一輪關稅，後續仍準備推出更多關稅措施，包括預料將疊加在現有多數關稅上的產能過剩調查。

在公布強迫勞動關稅不到一天後，美國總統川普周五 (24 日) 又揚言，將因歐盟對蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等美國科技企業祭出巨額罰款，對歐盟展開新的 301 調查。

‌



此外，美國貿易代表署 (USTR) 目前仍在進行另一項依據《1974 年貿易法》第 301 條展開的「產能過剩」調查，預料將成為下一波關稅措施的法律依據。

USTR 周四宣布的新關稅，就是援引自 301 條款，以各國未能有效打擊供應鏈中的強迫勞動為由課徵的。

產能過剩調查恐掀新一輪關稅

美國在今年 3 月啟動產能過剩調查，鎖定 16 個經濟體，包括歐盟、中國、墨西哥、日本及印度等主要貿易夥伴。

TD Cowen 華府研究團隊執行董事 Chris Krueger 預估，這項調查可能在未來數周完成，並祭出 10% 至 12.5% 的新關稅，且將疊加在現有多數關稅之上，也可能引發中國進一步報復。

川普與其團隊原本就準備本周公布強迫勞動關稅，以取代以《1974 年貿易法》第 122 條徵收、周五到期的 10% 臨時全球關稅。

德銀：關稅已成美國經濟政策常態

德意志銀行 (Deustche Bank) 宏觀研究主管 Jim Reid 指出，雖然 301 關稅並非永久措施，仍須接受定期檢討，也可能遭到法律挑戰，但法律基礎遠比今年遭法院推翻的關稅更穩固。

Reid 說：「更重要的是，關稅正逐漸成為美國經濟政策的永久性工具。」

他指出，美國近期已宣布對巴西多數商品課徵 25% 關稅，也揚言進一步提高加拿大商品關稅，甚至計劃自 2028 年起對進口學名藥課徵 100% 關稅。

川普再槓歐盟 科技巨頭罰款恐引爆新關稅

川普周五另在 Truth Social 發文，點名歐盟對 Google 等美國企業祭出鉅額罰款，宣布將依 301 條款調查歐盟「掠奪美國企業、進而掠奪美國納稅人」的行為。

歐盟周四裁定 Google 濫用市場地位、偏袒自家服務並限制應用程式開發商，因此對其開罰 10 億美元。

川普說：「這些罰款終將被完全撤銷，我們預期將在最短時間內對歐盟加徵大規模關稅。」

曾任柯林頓政府 USTR 總法律顧問、現任喬治城大學法學院教授 Jennifer Hillman 認為，新一輪強迫勞動關稅仍可能面臨司法挑戰，外界可能主張政府過度擴張 301 條款適用範圍，也可能質疑 USTR 並未真正針對每個國家的強迫勞動情況完成充分調查。

市場焦點轉向下一波關稅

整體而言，本周一連串關稅措施顯示，即使最高法院曾重挫川普以《國際緊急經濟權力法》 (IEEPA) 加徵的關稅，加上美國民眾仍不滿生活成本高漲，川普政府依舊堅持以關稅作為核心貿易工具。

Reid 表示，投資人如今關心的已不是「關稅是否存在」，而是「下一波關稅將落在哪裡」。未來市場將聚焦於更多豁免措施、雙邊談判、產業調查，以及更多新關稅的風險。