鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-06 18:03

代工大廠緯創 (3231-TW) 近期因近 175 億元現金股利二度延後發放，引發市場關注與股東不滿。金管會今 (6) 日於例行記者會表示，緯創每股 5.5 元的現金股利已於今日全數發放完畢，針對延遲發放產生的利息補償金將另行補貼給受影響股東。證期局已要求集保結算所深入了解，若調查發現緯創在股務處理流程中有嚴重疏失，最重將「收回其自辦股務資格」，且未來不得再申請回歸自辦。

金管會證期局副局長黃仲豪(左)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

緯創原訂於 7 月 31 日發放現金股利，卻在 7 月 30 日晚間突發重訊宣布延至 8 月 3 日；不料 7 月 31 日晚間再度發布重訊，二度將發放日順延至 8 月 6 日。緯創聲明指出，延遲主因股務配合廠商三商電 (2427-TW) 的電腦作業系統有所疏失，導致資料錯誤；然而，三商電隨即於 8 月 3 日發布重訊強烈反擊，澄清其系統產製之檔案完整無誤，是緯創內部股務人員未全數採用最新檔案，致使匯款資料出現重複及缺漏，絕非系統作業疏失，雙方各執一詞。

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對此，證期局副局長黃仲豪表示，緯創已於 8 月 5 日發布重訊承諾，針對延遲發放的天數將計算利息補償金給受影響股東。經主管機關確認，緯創今日已將原宣布的 5.5 元股利全數撥付完畢，後續利息補償則會個別通知並另行發放。

外界關注緯創與配合廠商間的責任歸屬，黃仲豪指出，依據證交所營業細則規定，上市櫃公司股利發放基準日與發放日之間不得超過三個月，實務上大多落在一個月左右。緯創此次雖未違反三個月的法定上限，但因「系統因素或資料疏失」而二度延後發放，在過去幾年中相當罕見。

外界質疑是否因公司財務出狀況才延發？黃仲豪澄清，依其重訊說明屬資料核對與系統釐清問題，而非財務危機。不過，即便公司聲稱為合作廠商責任，緯創身為發行公司，仍負有將股利完整、及時且正確撥付給股東的最終責任。證期局已請集保進一步調查，查明是否涉及資料不實、通知錯誤或不符合股務處理規定的缺失。

黃仲豪強調，若最終確定公司作業確實有不周全或嚴重疏失，主管機關除要求限期改善外，最重將收回其自辦股務的資格。

證期局官員補充說明，現行法規規定新上市櫃公司原則上皆須將股務委外辦理，目前僅早期留存的極少數公司具備自辦資格，全台僅有 10 家單一公司及 14 個集團 (涵蓋約 40、50 家公司) 屬於自辦股務，緯創即屬集團自辦之一。最近一次遭收回股務自辦之上市櫃公司為 2020 年的大同。