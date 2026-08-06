鉅亨網編輯林羿君 2026-08-06 17:30

標普 500、那斯達克與道瓊指數近年屢創新高，投資人樂觀情緒推升市場持續走強。然而，過度的好事未必是福，漲多的標的終究會回檔修正。「股神」巴菲特近期也對當前投資環境發出警告，提醒市場參與者留意過度投機風險，而歷史經驗或許能為未來走勢提供重要參考。

投資人現在可能是在「賭博」

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在波克夏 (BRK.A-US) 2026 年股東常會期間接受 CNBC 採訪時，巴菲特感嘆了當今金融市場中日益普遍的投機風氣。

他指出，自己經常把市場比作一間附設賭場的教堂，前者代表長期價值投資，後者則代表短期投機下注。

「賭場對人們變得非常有吸引力，」他強調，「那不是投資，不是投機，那是賭博。」不過他也補充說，「這並不代表投資本身很糟，但確實意味著非常多東西的價格看起來會荒謬至極。」

歷史預示著接下來會發生什麼

歷史顯示，巴菲特的這番斷言並非毫無根據。過去幾年間估值持續狂飆，多項股市指標暗示許多股票目前可能遭到高估。

巴菲特自己偏好的指標「巴菲特指標」（Buffet indicator），最近創下歷史新高。這項數據衡量美國股市總市值與 GDP 之間的關係，巴菲特本人曾指出，當該指標逼近 200% 時，投資人就是在「玩火」。該指標目前來到 232%。

標普 500 席勒本益比（Shiller CAPE Ratio）是另一項逼近風險區間的指標。它透過追蹤標普 500 指數經通膨調整後的 10 年期盈餘來衡量整體市場估值，目前也正逼近歷史高點。

自 5 月以來，該本益比一直持續徘徊在 40 以上，而歷史上唯一一次持續維持在該水準之上，是在網際網路泡沫爆破之前，當時它觸及略高於 44 的峰值。

投資人仍有好消息

目前無法確定未來數月或數年內，市場是否會重演類似網路泡沫時期的熊市，即使是巴菲特也無法準確預測市場走勢。不過，如果歷史能證明一件事，那就是具備良好基本面的投資，最終仍能穿越市場波動。

儘管目前許多股票可能估值偏高，但正如巴菲特所言，這並不代表投資時機已經消失。關鍵在於尋找價格合理且基本面穩健的企業，包括財務體質健康、管理團隊優秀，以及具備長期競爭力的商業模式。

在網路泡沫期間，數百檔科技股股價重挫，許多企業至今仍未恢復。然而，少數成功存活並成長的公司，最終成為全球最具價值的企業之一。自 2000 年至今，標普 500 指數累計總報酬率已超過 700%。