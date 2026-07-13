野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】震盪下的投資主軸：從題材回歸優質成長

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野村腳勤觀點： 從 Meta 算力出租看 AI 破局關鍵 從 Meta 4 月公布的 Q1 財報來看，公司將全年資本支出（CapEx）目標從 1,350 億上修至 1,450 億美元，展現其在 AI 軍備競賽中持續競爭的決心；另一方面，Meta 目前是四大 CSP 中唯一沒有算力出租業務的企業（微軟 Azure、亞馬遜 AWS、谷歌 Google Cloud），隨著 AI 基礎建設指數級擴張，提升投資報酬率（ROI）與產能利用率（UTR）也成為無法避免的課題。在此背景下，「算力出租」無疑是資產活化的最佳策略，以出租舊算力的方式來資助更強更新的新世代 AI 基礎建設。當然以上僅屬於情境推演，對市場而言更重要的是 7 月下旬陸續公布的 Q2 財報，科技巨頭能否維持、甚至進一步加碼 AI 資本支出，將是科技股能否掃除觀望陰霾、重拾樂觀成長的重要關鍵。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+56%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 籌碼雜亂 ：市場充斥短期投機熱錢，資金快速輪動缺乏明確主線，股市上行動能有壓力 （二） 通膨與債市疑慮 ：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力 震盪下的投資主軸：從題材回歸優質成長 台股後市能否延續多頭格局，關鍵仍在兩大變數：AI 投資趨勢是否反轉，以及市場資金與籌碼變化。近期 AI 產業雜音持續增加，然而進一步檢視後，其實多數消息並非新資訊，部分甚至與實際產業現況有所落差，這類消息在過往並不一定被視為利空，但在今年累積漲幅可觀、槓桿資金參與度偏高的情況下，任何風吹草動都容易放大短線波動。因此我們認為，現階段的修正並不來自基本面惡化，而是籌碼與評價面的整理過程，在資金沉澱與籌碼換手尚未完成之前，指數與個股短期仍可能呈現高檔震盪格局。從投資策略角度來看，目前還不到保守的時刻，隨著第二季財報陸續公布，財報將成為市場檢視一家好企業的試金石，資金預期也將逐步從題材與故事性標的，回流至基本面扎實、獲利能見度高的優質企業，因此提高選股標準，聚焦優質的 AI 龍頭企業將是進入下半年的重要投資主軸。

警語

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