鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 17:40

美國聯準會 (Fed) 美東時間周三 (29 日) 下午 2 時 (台灣時間周四凌晨 2 時) 公布決議，預料將維持利率不變，但分析師指出，在美國總統川普對伊朗開戰推升通膨壓力的情況下，部分決策官員可能投下反對票，主張升息，這使內部分歧格外受矚目。

按兵不動但不平靜！Fed利率料連五凍 專家：通膨耐性耗盡恐現反對票 (圖:Shutterstock)

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，多數投資人預期 Fed 將連續第五次把聯邦基金利率目標區間維持在 3.50-3.75%，但市場對升息的押注近期持續升溫。儘管美國 6 月消費者物價年增率放緩至 3.5%，但分析師預期，在川普對伊朗戰爭導致油價劇烈波動後，通膨可能再度升高，近期中東戰事升溫更增添不確定性。

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此次會議結果之所以格外難以預測，原因之一是主席華許 (Kevin Warsh) 拒絕公開透露他對經濟前景的看法。這也是他推動改革 Fed 溝通策略的一環：降低事前提供政策前瞻指引 (forward guidance) 的程度。

EY-Parthenon 首席經濟學家 Gregory Daco 說：「這次會議非比尋常，因為我們幾乎不知道 Fed 主席目前真正的想法。」

對高通膨耐心正在耗盡

華許上任後幾次公開談話均強調，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 致力於恢復物價穩定，但未說明將透過何種方式、或何時採取行動。

Daco 說：「其他決策官員對通膨的耐心正逐漸耗盡。如果通膨無法很快回到 2% 附近，多數甚至幾乎所有官員都已準備採取行動。」

Fed 在六周前召開上次會議，從那時至今，多位官員陸續對通膨表達擔憂，而美國的通膨已超過五年都高於 Fed 的 2% 長期目標。

例如 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 曾在 7 月 13 日表示：「Fed 必須準備好收緊貨幣政策，以避免重演 2021 年至 2022 年的通膨失控。光是嚴厲盯著通膨，希望它自己消退，並不是一個選項。」

可能出現反對票

華許上任後曾表示，希望決策會議能有一場「良性的家庭爭論」(good family fight)，而他本周會議可能真的會如願。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 說：「我不預期這次會升息，但我預期會出現反對票。雖然主席換了人，但 Fed 內部的老班底對今年以來經濟局勢的變化愈來愈擔心。」

Swonk 認為，Fed 內部主張透過升息對抗高通膨的「鷹派」陣營正持續擴大，「Fed 的鷹派核心不僅立場更堅定，規模也正在擴大。」

由於美國 6 月通膨已降溫，使決策官員暫時獲得一些喘息空間，但未來物價很可能再度攀升，因此 Swonk 預估 Fed 今年稍晚仍將升息兩次。

她指出，高通膨具有高度「侵蝕性」，對低所得家庭衝擊尤其嚴重，而高所得族群的消費則仍維持強勁。她說：「通膨對最負擔不起的人傷害最大，而且這股壓力正逐步往更多消費領域蔓延。」