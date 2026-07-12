鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-12 10:01

市場近期普遍預期 AI 爆發將推高中性利率，然而 PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）與 J. R. S Scott 指出，現有數據並未充分支持此論點。若 AI 能像 1990 年代那樣提升生產力並帶動長期經濟成長，家庭儲蓄率理應下降，進而拉升實質中性利率。但從市場實際反應觀察，重大 AI 消息發布後，長天期實質與名目殖利率反呈現下滑。

PIMCO 進一步分析，AI 帶來的影響遠比生產力提升複雜。AI 技術在推動經濟轉型的過程中，伴隨著高度的不確定性，特別是在勞動所得與就業穩定性的風險方面。當勞工面臨工作被 AI 取代的可能性提高，家庭往往會採取更為保守的策略，進而增加預防性儲蓄。這種避險行為會增加對安全資產的需求，從而對中性利率形成明顯的下行壓力。換言之，AI 在短期內更像是一種風險衝擊，而非純粹的成長動力。

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PIMCO 強調，本次 AI 發展與 1990 年代的科技革命有本質上的差異。當年的技術創新普遍提升勞動生產力，並帶動了廣泛的所得成長；相比之下，目前市場估值顯示，AI 帶來的經濟收益極可能集中在少數資本持有者手中，而非實現普遍分配。所得集中的趨勢，加上經濟轉型的不確定性，可能進一步強化家庭的防禦性儲蓄行為，與市場原本預期的「降低儲蓄需求」背道而馳。