鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (28) 日受前晚美國科技股財報公告前夕，因質疑 AI 漲高風險加遽，科技股走弱，台積電 ADR 也下跌 1.1%，加上亞股一早開盤重摔，韓股暴跌逾 8% 再度觸發熔斷，台股指數開盤隨即跳水重挫逾 1,819 點，創盤中史上第 6 大跌點，一度跌破 4 萬 2 千點大關，電子權值股開盤全面慘綠，僅食品民生概念股、航空運輸股表現較佳，盤中暫報 41,877 點、1,750 點跌或 4.1%，單日成交量暫估為 1 兆元。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 開低走低，跌幅一度達 3.4%，來到 2,270 元；本周即將登場法說會的國巨 *(2327-TW) 則是一口氣重挫跌停，股價跌破 600 元關卡；聯電 (2303-TW) 跌停板，聯發科 (2454-TW) 重跌逾 9%，台達電 (2308-TW) 跌 9%。其餘台光電 (2383 -TW)、欣興 (3037-TW) 跌幅也有 8-9%。
食品概念股因不售外銷及電子股影響，包括宏亞 (1236-TW) 漲幅超過 1% 以上，台臺 (1731-TW)、統一 (1216-TW)、聯華食 (1231-TW)、黑松 (1234 -TW) 一度見紅上揚。
航空運輸股受惠暑假旅遊旺季，加上中東局勢緩和，油價下跌，包括華航 (2610-TW) 漲 4%、長榮航 (2618-TW) 漲 1.59%，漢翔 (1231-TW)、星宇航空 (1231-TW) 也開紅。
法人表示，台股短期均線架構延續偏空，短線技術面仍屬弱勢調整格局，投資人可參考技術面適度搶短，但仍需做好風險控管，善設停穩停利進行操作，相關主流類股題材可留意：光通訊、光學鏡頭、記憶體、航空、生技相關類股。
美股前晚表現部分，道瓊指數上漲 262.83 點或 0.51%，收 52,210.08 點；那斯達克下跌 43.74 點或 0.18%，收 24,932.08 點；S&P 500 上漲 1.2 點或 0.02%，收 7,413.18 點；費城指數下跌 264.01 點或 2.23%，收 11,554.88 點。
下一篇