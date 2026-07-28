鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-28 10:26

台股今 (28) 日受前晚美國科技股財報公告前夕，因質疑 AI 漲高風險加遽，科技股走弱，台積電 ADR 也下跌 1.1%，加上亞股一早開盤重摔，韓股暴跌逾 8% 再度觸發熔斷，台股指數開盤隨即跳水重挫逾 1,819 點，創盤中史上第 6 大跌點，一度跌破 4 萬 2 千點大關，電子權值股開盤全面慘綠，僅食品民生概念股、航空運輸股表現較佳，盤中暫報 41,877 點、1,750 點跌或 4.1%，單日成交量暫估為 1 兆元。

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法人表示，台股短期均線架構延續偏空，短線技術面仍屬弱勢調整格局，投資人可參考技術面適度搶短，但仍需做好風險控管，善設停穩停利進行操作，相關主流類股題材可留意：光通訊、光學鏡頭、記憶體、航空、生技相關類股。