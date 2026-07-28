鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-28 11:17

近日烏軍襲擊伊朗商船後，烏克蘭與伊朗之間的緊張局勢升級，烏克蘭總統澤倫斯基 27 日（周一）表示，伊朗早已透過向俄羅斯提供軍用物資襲擊了烏克蘭。

澤倫斯基 27 日在訪問英國時告訴《Sky News》首席記者斯圖爾特 · 拉姆齊，伊朗在烏克蘭戰爭初期就透過向俄羅斯提供無人機、技術和生產許可證直接參與戰爭。

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「伊朗從戰爭第一年開始就向俄羅斯提供新基地、新技術。是『沙赫德』無人機。他們在戰爭第一年提供數千架這種無人機，然後他們又提供了許可證。」澤倫斯基說。

澤倫斯基強調，伊朗已經透過武裝莫斯科參戰。「他們做了什麼？他們攻擊我國了嗎？我認為是。他們已經這樣做了，戰爭已經在進行。」

澤倫斯基說：「我方必須謹慎，必須盡一切努力不以任何方式開闢新戰線，但我國必須誠實。伊朗人和北韓人已經攻擊我國。」

他表示，希望伊朗不會擴大對俄羅斯的支援，但烏克蘭需要做好準備。

伊朗外交部 25 日證實，一艘伊朗商船在裏海水域遭烏克蘭遠程無人系統襲擊，引發爆炸，造成至少一名船員死亡，多人受傷。

伊朗外交部緊急召見了烏克蘭駐伊朗臨時代辦，指責基輔發動「敵對與犯罪行為」。