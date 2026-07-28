鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 12:49

南韓股市又見熔斷！受前一晚 SK 海力士 ADR 跌勢，亞股今 (28) 日全面跳水，台股賣壓傾瀉，加權股價指數跌破 42,000 點，但市場資金認定錯殺，「第四法人」銀彈再啟，元大台灣 50(0050-TW) 午盤前成交金額即突破 300 億元，成為資金承接的買盤焦點。

法人指出，本波震央 SK 海力士與三星電子，一度占 KOSPI 市值超過六成，過多投機資金在短時間內推升股價後，出現劇烈修正。而 KOSPI 與日經 225、加權股價指數相關性達 0.6 至 0.7，高連動性促使日、台股難以止穩，進而出現與基本面背離的錯殺行情。

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不過，與南韓股市不同，台股最大權值股台積電雖然占大盤比重逾 4 成，但本益比在股權結構穩定下，並未出現大幅變化，且法說會持續釋出正向業績展望，將持續支持市場信心，發揮穩盤力量。

統計 7 月以來，KOSPI 下跌 22%、日經 225 下跌 7.3%，加權股價指數僅下跌 5.4%。

錯殺行情加上強勁基本面，持續帶動資金買進，台股 24 日再由市值雙雄 0050、00631L 領銜 ETF 成交金額，統計 7 月以來，0050、00631L 日均成交金額分別達 141.8 億元、101.7 億元，唯二突破百億，低接力道明顯集中。

統計 7/1 至 7/28 的 19 個交易日，0050 共有 10 天成交金額突破百億，7/17 更以 528 億改寫掛牌以來新高；從實質進場資金來看，0050 上半年獲 4,529 億淨申購，7 月份再獲 1,026 淨申購，今年以來已三度單月淨申購突破千億。

法人認為，當市場恐慌時，第四法人透過逢低買進、定期定額 0050，逆勢買入大型權值股，已成台股護盤動能，也有望成為下波反彈的最佳利器。