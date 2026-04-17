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野村腳勤觀點： AI 主軸下的多元布局思維 費半 指數連日走強，過去一個月美伊戰事帶來的修正已大致收復，不過從反彈結構來看，資金明顯集中於光通訊、記憶體與測試設備等族群；相較之下，以輝達與 CSP 為主的「老 AI」題材，股價表現則相對溫和，美股漲勢呈現分化，台股亦有類似趨勢。上述強勢族群多半具備基本面支撐與 AI 受惠的成長敘事，資金持續青睞並不意外；只是從估值角度觀察，部分個股預估本益比已處於歷史相對偏高水位，後續表現將更仰賴實際獲利的兌現。在 AI 受惠題材持續擴散的前提下，亦可留意資金輪動所帶來的補漲機會，包括評價仍具吸引力的 ODM、滑軌、機殼與機櫃等族群，在維持主軸配置的同時，可為投組增添一點彈性。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：CSP 業者持續上調 2026 年資本支出，AI 投資尚未見頂 （二） 關鍵元件缺貨 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） AI 投資回報疑慮 ：市場高度檢視資本支出與 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二） 美伊戰事變數 ：美伊宣告休戰兩周，但戰事狀況多變反覆，且油價高漲對通膨及經濟影響仍待評估 從戰事干擾回歸基本面，多頭格局從未改變 隨著美伊雙方展開談判，加上川習會確定於 5/14–5/15 舉行、戰事有機會在會前逐步降溫；結合近期股市反映，我們認為戰事衝擊最差的時刻應已經過去。展望後續行情，聯準會正面臨更大的降息阻力、導致股市評價面再上修空間有限，行情主導權將更明確回到基本面表現。3 月 GTC 與 OFC 會議釋出 AI 規模上修、AI 代理人落地，以及光銅並進等正向訊息，持續支撐 AI 產業強勁的成長能見度；另一方面，3 月台灣多家企業單月營收創高，單月出口金額亦突破 800 億美元的歷史新高，眾多利多因素匯集，皆支持我們對第一季財報表現的合理樂觀期待，以及正面看待護國神山台積電對資本支出規劃、毛利率目標與全年營運展望指引。整體而言，我們認為美伊衝突帶來的影響，僅是 AI 多頭格局中的一次健康修正，在基本面、成長性與產業能見度仍明確的前提下，後續行情仍可樂觀看待。

警語

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