基金開箱文》不配息的0050是什麼？元大0050 ETF連結基金超越ETF的秘密
鉅亨買基金
0050 ETF 就是投資台灣股市中市值最大的 50 間公司，而其連結基金 - 元大台灣卓越 50 ETF 連結基金，則是將基金淨資產的 90% 以上投資在 0050 ETF 中。這可能會引發大家的疑問，既然如此，為何不要直接購買 0050 ETF 就好呢？元大 0050 ETF 連結基金和 ETF 相比有什麼優勢呢？
1. 元大 0050 ETF 與連結基金比較
50 ETF 連結基金的費用結構中，基金淨資產投入 ETF 部分不需另收經理費，僅投資於非經理公司所經理的基金時，按主基金所訂的管理費率收取。這意味著投資人實際負擔的經理費幾乎與直接持有 ETF 相同，兩者的成本差異極小。另外，投資 0050 ETF 還需要支付買賣手續費，約為成交金額的 0.1425%（依券商折扣而異），以及賣出時需繳納的 0.1% 交易稅。值得注意的是，投資 0050 ETF 無法選擇累積級別，每次配息均為強制配息，因此還需要承擔配息超過免稅額後的稅負，以及配息金額超過 2 萬元時的二代健保補充保費；相對而言，若選擇投資連結基金的累積級別，則可免除這些稅務成本。而且，鉅亨買基金提供終身申購零手續費優惠，進一步降低交易成本，讓你大幅提升投資效益！
2. 連結基金優勢實際算給你看
許多人以為只要將 0050 ETF 的配息再投入，就可以完整參與台灣 50 大企業的成長潛力，但你是否忽略了配息所帶來的稅務成本？
根據回測，自 2019 年以來投入 500 萬台幣到 0050 ETF，將所有配息直接花掉不再投入，累積資產僅為約 1,697 萬元。若在每次配息時扣除稅率再投入，至 2026 年 3 月底累積資產為 2,065 萬元（詳細回測方式見備註）。然而，若選擇投資於 0050 連結基金的累積級別，因為無配息及稅務負擔，資產累積可達 2,143 萬元，較 ETF 配息再投入多出 78 萬元。因此，對於不需現金流的人來說，投資連結基金是更聰明的選擇。
那需要現金流的人該怎麼辦？可以將元大 0050 ETF 連結基金的累積級別搭配鉅亨買基金的自由 Pay，自行設定每月想要提領的金額，機制會自動計算每月需要贖回的單位數，讓您輕鬆實現現金流需求，且免於負擔配息稅金，達到靈活又便利的投資目標！（詳細自由 Pay 介紹請參考：基金開箱文》鉅亨自由 Pay，跟一般配息不一樣？）
3. 讓報酬率再升級的法寶
台股具備長期向上的潛力，非常適合定期定額投資，讓投資人穩步累積資產。同時，其高波動性也提供了絕佳的加碼機會，但許多人往往因下跌時的恐懼而不敢加碼，或因上班繁忙而無法隨時盯盤。如果你也有這樣的困擾，那鉅亨買基金的「超底王」就是為你而生。根據回測數據，自 2019 年起以定期定額方式投資連結基金，累積報酬率約為 171%；而結合超底王的兩段式加碼機制後，報酬率可提升至 205%。超底王不僅提升了投資效率，還能減少投資人因市場波動所產生的情緒干擾，是在波動中尋求穩健增長的最佳工具。（詳細超底王介紹請參考：基金開箱文》創高不敢追？「超底王」給你勇於加碼底氣!）
鉅亨投資策略
元大 0050 ETF 連結基金搭配鉅亨買基金投資機制，解決你的所有投資煩惱
元大 0050 ETF 連結基金不僅適合想追求資本增值的投資人，對於高收入族群來說，更是一項聰明的稅務規劃工具。此外，結合鉅亨買基金的「超底王」機制，你可以在波動的市場中自動抓住投資良機，省心又高效。未來，隨著台灣經濟持續穩步成長，元大 0050 ETF 連結基金將為投資人帶來更多機會。
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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
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