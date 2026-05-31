鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-31 22:41

台股近 2 年指數屢破新高，千金股在 AI 崛起後，如雨後春筍般湧現，但千金股 1 張都需 1 百萬元以上本金投入，對小資族投資人來說，不僅不便入手，要買進千金股零股也有風險，上周證交所 (TWSE) 表示，將調整零股交易制度，提升小額投資便利性，評估縮短零股「每 5 秒撮合 1 次」，最快今 (2026) 年底完成改革。對此，分析師表示，若零股交易能簡化並與國際市場接軌，除了有望活絡市場資金外，也可讓小資族交易資金分配更加多元。

零股交易撮合年底有望調整 分析師看好市場資金活絡 入手千金股更方便。(圖:shutterstock)

據現行台股交易規定，零股第一次撮合時間為上午 9 時 10 分，比起整股交易 1 張時間晚 10 分鐘，證交所正與券商和議零股交易時間，將與大盤同步，也評估縮短「每 5 秒撮合一次」的現行節奏，讓零股交易更貼近市場變化，希望年底前完成系統調整。

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統一投顧董事長黎方國表示，零股交易若能早日改善，對台灣市場當然是正面看法，國外也很早就有零股交易的機制了，參與者也可望更多進入市場，讓交易更加活絡。

黎方國也舉例，目前台積電 (2330-TW) 股價是在 2,000 元以上，假設目前一張現股需要 200 萬元才能買 1 張，那買得起的投資者也會相對較少，或是小資族入手 1 張極為困難，僅能用零股買進參與台積電成長，但現金買賣零股方式與整張股票交易方式不同，除了逐筆搓合外，零股也是每 5 秒才搓合一次競價，若零股改進程逐筆搓合交易，市場交易一定更加方便。

此外，黎方國也表示，現股 1 張 1,000 股目前在交易上反應是即時搓合，但零股現今上盤中交易卻是常為同股不同價，投資買進零股也會有很大機會買到折價及溢價價格。

黎方國說，零股交易若能更加完善制度，也有很多千金以上高價股，更好入手，投資人在觀察股票基本面上也能更加清楚公司的財務表現。