RBC警告「市場跟現實嚴重脫節」！全球石油庫存加速耗盡 6至8月恐迎壓力測試

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 19:20

市場沉浸於「美伊協議即將達成」敘事之際，全球庫存卻正以創紀錄速度消耗。對此，加拿大皇家銀行（RBC）示警 6 至 8 月將成原油壓力測試。

RBC警告「市場跟現實嚴重脫節」。(圖：Shutterstock)

布蘭特原油五月累計跌幅逾 19%，創下 2020 年 3 月新冠疫情衝擊全球經濟以來最慘烈的單月表現；WTI 原油同期跌幅近 17%，為 2025 年 4 月以來最差月度紀錄。

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然而在加拿大皇家銀行（RBC）大宗商品研究主管 Helima Croft 看來，此波跌勢所反映的，是市場對現實的集體誤判。

她指出，當前油價走勢與供應現實之間已出現嚴重背離，全球庫存正以創紀錄速度消耗，若局勢無法取得實質突破，今年 6 至 8 月將對原油市場構成嚴峻的壓力測試。

美東時間 5 月 29 日，美國總統川普在社群媒體發文，稱即將在白宫戰情室就伊朗戰事作出最終決定，消息再度重挫油市。WTI 原油當日收跌 1.73%，報每桶 87.36 美元；布蘭特原油收跌 1.77%，報 92.05 美元。

儘管美方談判人員據稱已就一份涵蓋延長停火及伊朗核計畫談判安排的 60 天備忘錄（MOU）達成框架，但協議仍待川普最終簽署。

然而，川普同時列出一系列歷史上德黑蘭均拒絕接受的條件，包括：

伊朗須承諾永不擁有核武；

立即無條件雙向開放荷姆茲海峽且不得徵收通行費；

清除海峽所有剩餘水雷；

以及允許美方挖掘並銷毀遭空襲後掩埋的濃縮鈾。

RBC：油價敘事已跑在現實前面

Croft 在最新研究報告中指出，並不排除某種形式的 MOU 最終成形，但「就實質性協議而言，當前的新聞標題及其對油價的衝擊，均已明顯跑在現實前面」。

她以電影《記憶拼圖》（Memento）作比喻，形容當前市場陷入「碎片式記憶」的交易邏輯：每當「協議即將達成」的消息出現，市場便將其視為決定性突破，卻對持續的外交僵局、核問題上的根本分歧以及雙方反覆升級的軍事摩擦選擇性失憶。

這一模式本週再度重演。在最新一輪由《Axios》報導驅動的油價下跌後數小時，便有消息指伊朗再度向多艘未與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）協調通行的船隻發射導彈。

此外，美軍週四在荷姆茲海峽攔截伊朗四架無人機，並對班達爾阿巴斯附近的伊朗軍事陣地發動打擊；IRGC 隨即以彈道導彈回擊美軍在科威特的基地，該導彈遭科威特軍方成功攔截。

Croft 指出，2026 年 2 月 27 日或將被證明是荷姆茲海峽油輪通行量在可預見未來的峰值，任何讓伊朗保留海峽實際控制權的停戰結局，都將導致過境流量長期低於歷史正常水準。

庫存消耗加速，10 月恐觸歷史危險低位

儘管市場情緒持續受到協議談判進展帶動，RBC 最新數據卻顯示，相關基本面指標正以更快速度惡化。

危機進入第三個月，供應中斷對全球庫存的侵蝕日益凸顯。RBC 測算，若按當前六週平均消耗速率延續，以岸上原油庫存對比煉廠加工量所衡量的庫存覆蓋天數，可能在 10 月前降至 30 至 40 天區間，將是 RBC 自 2016 年建立數據集以來的最低水準。

一旦跌穿此一閾值，物流瓶頸與原料供應不足可能危及正常行業運作。

Croft 指出，危機初期衝擊之所以相對可控，在於充裕的初始庫存水位，以及各國協調釋放戰略石油儲備（SPR）所發揮的緩衝作用。

然而她警告，這些「能源避震器」正在迅速耗盡，未來數週內庫存消耗速度將進一步加快，危機節點可能較預期提前到來。

此外，由於部分市場數據能見度有限，當前庫存降幅可能存在系統性低估，實際情況或比已知數據更為緊張。

她在報告中總結：「在沒有任何實質性突破的前提下，RBC 有信心認為 6 至 8 月將對原油市場構成嚴峻的壓力測試，而這個市場迄今為止一直在透過說服自己來規避最壞情境的定價。」

Croft 嚴正表示：「時間正在流逝，重開荷姆茲海峽、避免硬著陸的窗口正在快速收窄。」

即使簽署 MOU，荷姆茲海峽恢復仍面臨三重障礙

RBC 警告，即便美伊最終簽署停火延長備忘錄，荷姆茲海峽也難以實現實質性快速恢復，原因涉及物流、保險與制裁三個層面。

從操作面看，初期過境大概率以單向通行為主，增加疏通航道的複雜性。然而，面對導彈、無人機與水雷構成的持續威脅，Croft 認為不會有多少西方航運業者願意僅憑一份 60 天備忘錄便冒險重返這條航道。

極高的保險費率，以及在美國制裁框架下向 IRGC 相關實體付費或進行通行協調所涉及的法律障礙，進一步壓縮了船東的實際選擇空間。

業內專家指出，荷姆茲海峽的完全恢復，可能需以伊朗軍事力量被明確擊敗、並實現不受限制的通行為前提。

另一方面，阿拉伯聯合大公國正加快建構替代性的陸路運輸網絡，而沙烏地阿拉伯也持續提高東西管線（East-West Pipeline）的使用率，反映海灣國家正積極調整物流與能源運輸策略，以因應新的區域局勢。

與此同時，Croft 進一步提出一項具有戰略層面的觀察：伊朗國內是否存在部分勢力，傾向維持當前「既未全面開戰、也未真正和解，石油出口維持有限流動」的局面？

分析指出，這些勢力可能認為，隨著夏季需求旺季到來、庫存逐步下降，相關經濟成本將愈來愈難以透過官方宣傳淡化，屆時伊朗在談判桌上的籌碼有望自然提升。

儘管雙重制裁與封鎖措施已對伊朗財政收入及能源產業運作造成明顯壓力，但市場消息指出，德黑蘭當局仍可透過部分豁免機制出口受制裁石油，同時持續從荷姆茲海峽過境費中獲取收入來源。

更值得關注的是，雖然伊朗目前面臨的通膨壓力較今年初進一步惡化，但外界尚未看到新一波大規模反政府示威爆發。此外，有消息指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已利用停火期間重新整補部分軍事能力。