鉅亨網新聞中心 2026-05-31 21:00

美國人工智慧（AI）公司 Anthropic 近日宣布完成 H 輪融資。然而，這輪融資真正引發業界矚目的，並非資金規模本身，而是投資人名單中一個史無前例的組合：當今全球僅有的三家高頻寬記憶體（HBM）製造商美光科技 (MU-US) 、三星（Samsung）與 SK 海力士（SK Hynix），首度同時出現在同一家 AI 公司的股東結構之中。

據悉，Anthropic 融資總額高達 65 億美元，融資後估值達 9,650 億美元，正式超越 OpenAI 上輪估值 8,520 億美元，躍升為全球估值最高的 AI 公司。

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供應鏈「戰略綁定」的邏輯

Anthropic 在官方聲明中，將三家記憶體大廠定位為「戰略基礎設施合作夥伴」，而非一般財務投資人，各方出資金額雖未公開，但此一特殊定位已超越名單中多數跟投機構。

官方表示，這些夥伴關係將協助 Anthropic「以客戶所需的速度，可靠地擴展算力」。

分析指出，這句話背後，有其嚴峻的產業現實。2026 年，HBM 早已不是可隨時補貨的一般商品，而是全球 AI 軍備競賽中最稀缺的戰略物資之一。

三家供應商的全年產能早在今年第一季便已被全數預訂，供需缺口估計介於 20% 至 50% 之間，短缺狀況預計將延續至 2028 年。

目前市場格局上，SK 海力士約佔 50% 市佔率，三星與美光分別約佔 28% 及 22%。

Anthropic 本輪融資除已確認亞馬遜 (AMZN-US) 50 億美元及其他超大規模雲端業者共計 150 億美元的承諾投資外，亦同步鎖定亞馬遜 5GW 新算力協議、Google 與博通 (AVGO-US) 的 5GW 次世代 TPU 算力，以及 SpaceX Colossus 叢集的 GPU 接入權。

算力來源初步就位，但 HBM 仍是卡脖子的核心環節。讓三大廠商同時入股，本質上是在供應鏈層面構築競爭壁壘，使上游製造商直接成為利益共同體。

三巨頭各懷算盤，卻指向同一方向

分析指出，從各家公司的角度觀察，這筆投資背後則各有戰略盤算。

SK 海力士是輝達 Rubin 平台 HBM4 的首要供應商，佔比約 70%，HBM 收入已超越其總營收的 50%，毛利率估計達 55% 至 60%，約為一般 DRAM 的兩倍。與 Anthropic 深度綁定，意在 AI 推理端建立穩定的長期需求支撐。

三星則在 2024 至 2025 年間因 HBM3E 良率問題遭輝達拒絕供貨，直至今年 2 月才以 HBM4 量產重返市場。

目前三星已取得超微半導體 MI455X 平台 HBM4 主供資格，並在 Google TPU 訂單中拿下逾 60% 份額。押注 Anthropic，是三星在「後輝達時代」建立多元客戶矩陣的重要布局。

美光則是三家中體量最小、卻具備最獨特戰略價值的一員。作為美國本土唯一的 HBM 製造商，美光享有《晶片法案》約 61 億美元補貼支持，在地緣政治日趨複雜的全球算力版圖中，擁有無可取代的「本土屬性」。其 2025 會計年度第四季 HBM 年化營收運行率已達 80 億美元。

生態格局的底層重寫

若將這筆融資放回過去 18 個月的 AI 產業脈絡來看，輪廓將更加清晰。

Anthropic 年化營收從 4 月初的 300 億美元，在不到兩個月內攀升至 470 億美元，增速令業界人士驚嘆。

Claude 已成為全球首個同時在亞馬遜雲端、Google 雲端、微軟 Azure 三大平台上線的尖端 AI 模型，Claude Code 的爆發式成長更正在重塑企業級開發工具市場。Anthropic 預計即將迎來首個獲利季度。

與此同時，整個 AI 產業的投資重心正在位移。數年前，資本聚焦於模型能力的競逐；如今，決定競爭格局的關鍵變數愈來愈集中在基礎設施層，算力、儲存、網路、電力。

超大規模雲端業者、晶片製造商、能源公司開始直接進入 AI 公司的股東結構，「垂直整合」趨勢已然成形。

從 OpenAI 背靠微軟 (MSFT-US) ，到 Google 押注自研 TPU，再到如今三大記憶體晶片商同時入股 Anthropic，AI 行業的競爭維度已從「誰的模型更強」，擴展為「誰能掌控更完整的算力供給鏈」。

當三家在記憶體市場長期激烈競爭的巨頭，選擇暫時放下彼此之間的商業對抗，共同成為同一家 AI 公司的股東時，這本身就釋放出一個明確訊號：AI 對底層硬體的依賴，已經深刻到足以重構整個供應鏈與產業戰略關係的程度。