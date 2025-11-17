【台股操盤人筆記】AI舞會未散，震盪中仍見長線機會

‌



記憶體產業迎來翻天覆地變化 今年這波 DRAM 與 SSD 漲價潮，與過去由品牌伺服器廠 (Dell、HPE) 主導採購不同，這次主要買家升級為雲端服務供應商 (CSP)，包括 AWS、Microsoft、Google。無論是訂單金額、採購數量或產品單價，整體規模均遠超過過去水準，市場需求更集中且急迫，使這波漲價更具結構性，有望走得比過往更穩、更久。而最大關鍵還是在於供給端的變化：近年韓國大廠將產能轉向 HBM，加上台灣廠商過去幾年有序地控管產能，才得以形成目前台韓五大廠商寡占市場且皆具議價權的局面。至於何時可能出現轉折? 可留意明年第二季 CSP 拿到貨後，是否出現支出放緩的跡象，若支出沒有放緩、需求持續，那這波漲價潮有機會走出與過往不同的長循環，台廠也有望迎來全新成長契機。

大盤利多因素： （一） 降息循環開啟 ：聯準會 10 月再降息一碼，通膨穩定、就業放緩，降息循環趨勢不變 （二） 經濟穩健成長 ：AI 帶動出口大幅成長、GDP 成長有望超過 5%，基本面仍是台股最大底氣 （三） AI 趨勢不滅 ：輝達公布全新 Roadmap，2026 年 Rubin 伺服器規格全面升級，台灣供應鏈持續受惠 大盤利空因素： （一） 降息不確定性 ：美國政府關門、數據真空期，當前市場缺乏降息方向，對成長型股票形成壓力 （二） 高估值壓力 ：資本支出疑慮增添市場雜音，儘管 AI 公司基本面仍穩健，短線股價難免劇烈波動 AI 舞會未散，震盪中仍見長線機會 10 月台股寫下史上最強「光輝十月」， 加權指數 單月大漲 9.34%，大盤再創新高。然而進入 11 月，市場風雲驟變，高估值與資本支出疑慮再度成為賣壓來源，難道 AI 舞會一夕結束了嗎？事實上，我們仍相信 AI 趨勢沒有改變，基本上 CSP AI 業務穩健成長，龐大現金流持續支撐 AI 投資不減；輝達 Roadmap 揭示了 GPU 發展藍圖，相關零組規格升級趨勢明確；甚至最近 CoreWeave 財報不佳也並非 AI 需求放緩，只因電力基礎建設供給不足，AI 需求仍然強勁。短線來看，現階段很多事情都會被市場以利空解讀，但追根究柢，這些都不是泡沫階段會發生的事，投資人其實無須過度擔憂。展望後市，盤勢可能維持高檔震盪格局，但展望明年 AI 仍是長線主軸這點沒有問題，建議可趁最近震盪時檢視持股、汰弱留強，半導體先進製程、散熱、電源管理等，依然是值得布局的核心產業。

警語

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-251100072

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】