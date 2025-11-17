〈走進中國〉俄羅斯大幅加稅 中國汽車出口驟降58%！1輛淨賺幾萬已成雲煙

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-17 04:00

易威新能源科技（成都）公司創始人王翔雨的電腦裡，存放著「中國汽車出口國別指南」、「俄羅斯汽車市場狀態與行情預測」等相關資料，裡面是中國汽車對主要市場的出口數據。這些參考資料都指向一個現狀：對俄羅斯汽車出口已經不是中國汽車出口增長的關鍵引擎。

俄羅斯大幅加稅，中國汽車出口驟降58%。（圖：Shutterstock）

乘聯分會的數據顯示，2025 年前 9 個月，中國汽車對俄羅斯出口 35.77 萬輛，較一年前銳減 58%。這一數字背後是中國汽車出口格局徹底改寫。就在兩年前，俄羅斯還是中國汽車出口第一目的地。

同期中國對墨西哥的汽車出口以 41.07 萬輛的出口量登頂，阿聯以 36.78 萬輛緊隨其後，俄羅斯失去榜首位置，退步至第三名。

「以前出口一輛新能源車到俄羅斯，淨利潤大幾萬很平常。」天津盛泰仁通國際貿易公司副總經理劉雷頗為感慨，現在他身邊一些同行開始暫停俄羅斯業務，他所在的公司同樣在減少對俄汽車出口業務。

「現在行業已經進入低利潤、高度競爭階段。」劉雷說。

據《每日經濟新聞》報導，俄羅斯工業和貿易部官網的一則公告讓不少中國汽車出口商都受到衝擊。

自 2024 年 10 月 1 日起新進口汽車的報廢稅率提高了 70%～85%。尤其在二手車領域，發動機排量 2~3 升、車齡超過 3 年的汽車的報廢稅從 130 萬盧布飆漲至 237 萬盧布，漲幅接近 83%。

雪上加霜的是，2025 年 1 月 1 日起俄羅斯又將進口汽車關稅係數調整為 20%～38%，中國汽車清關費用最高增加 30,000 盧布。

「俄羅斯經濟結構性衰退，其戰時經濟依賴軍工投入，通膨率達 10%，盧布匯率波動加劇，購買力持續萎縮；俄羅斯基準利率長期維持 21%，汽車貸款年化利率飆升至 30%，購車成本攀升抑制需求等，都是中國汽車對俄羅斯市場出口下滑的原因。」乘聯分會秘書長崔東樹表示。

根據中汽數研近日公布的 9 月俄羅斯汽車品牌銷量榜單，在前十陣營中中國自主品牌仍佔六席，但集體銷量下滑。