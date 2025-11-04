【台股操盤人筆記】大者恆大，AI世代的台股新格局

‌



外資回流台灣的結構性趨勢 自 4 月解放日以來，外資買超台股已逾 6,000 億 新台幣 ，推升台股屢創新高。若進一步觀察外資淨匯入金額，自 2023 年以來已累積超過 3 兆元，顯示外資對台灣市場的信心持續提升。表面上看，AI 的高成長性當然是吸引資金流入的主因，但更深層的因素來自對地緣政治的穩定預期，尤其是川普首席經濟顧問 Peter Navarro 多次強調台灣在「第一島鏈」中的戰略地位，川普政策雖然多變，但對中態度始終強硬，美國對台灣的經濟與軍事支持，正是外資敢於加碼台股的重要背景。在這樣的戰略架構下，我們認為外資回流不會只是短期現象，而是在地緣政治與科技成長的雙重支撐下長期的結構性趨勢。隨著資金持續流入，看好台灣市場將持續升溫。

大盤利多因素： （一）降息循環開啟：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間 （二）經濟穩健成長：主計處上修 GDP 成長 2025 年 + 4.45%、2026 年 + 2.81%，後續有望再進一步調升 （三）AI 趨勢受惠：AI 需求推動台灣出口創新高，2026 年 Rubin 伺服器將持續推動相關供應鏈升級 大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）美中關係緊張：美中將針對關稅議題及稀土出口限制進行協商，談判結果仍具有不確定性 大者恆大，AI 世代的台股新格局 儘管過去半年面臨多次利空考驗，台股指數仍穩步突破新高。在 AI 技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，而外資回流與內資撐盤則成為推升行情的關鍵動能。隨著聯準會啟動降息循環，資金環境有望進一步寬鬆，看好台股再創新高。不過在熱絡行情背後必須清楚，市場漲勢幾乎集中於少數大型科技股，等權重市場反而走弱，結構分化、大者恆大的趨勢愈加明顯，這也正是 AI 世代的核心特徵。以 AI 領頭羊輝達為例，即便近期積極擴張投資與併購版圖，但主要訂單仍集中於自 H100 以來密切合作的核心供應鏈，多數二三線廠商受惠有限，短期或有補漲機會，但終究非最大受益者。在此趨勢下，投資人更應聚焦具備技術優勢與穩定訂單的主流廠商，資金輪動雖會帶來短期波動，但唯有耐心布局這些核心持股，方能在 AI 浪潮中穩健受益。

警語

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】