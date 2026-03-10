鉅亨網編譯段智恆 2026-03-11 02:00

《彭博》周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，美國政府已向歐洲盟友表示，若未來進一步放寬對俄羅斯石油的制裁，措施將主要集中在允許印度進口相關原油，以避免對全球能源市場造成過大衝擊。知情人士指出，相關調整將維持有限範圍與短期性質，並不代表美國將全面鬆綁對俄制裁。

美國總統川普本周一表示，為了降低油價，他可能考慮取消「部分與石油相關的制裁」，但並未說明具體細節。他僅透露，當天稍早已與俄羅斯總統普丁通電話並討論相關議題。此前，美國已對一批正在海上的俄羅斯石油提供豁免，允許印度完成進口。

‌



在本周一七大工業國 (G-7) 財長通話中，美國官員強調，針對印度的相關安排在時間與範圍上都「高度受限」。歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 在會後記者會表示，這項措施預計不會對俄羅斯石油收入產生實質影響。

知情人士指出，美國同時向盟友保證，若未來出現進一步調整，相關制裁鬆綁也將採取類似的「精準措施」，避免對整體制裁架構造成衝擊。不過最終是否採取任何新措施，仍取決於川普政府的政策決定。

另一方面，中東局勢持續緊張。由於荷姆茲海峽航運幾乎陷入停滯，加上部分產油國減產，國際油價週一一度逼近每桶 120 美元。

川普同日表示，美國與以色列在對伊朗的軍事行動上已取得「重大進展」，並認為衝突可能「很快結束」，市場因此預期油價漲勢可能受到抑制。

然而若衝突持續升溫，能源供應仍面臨風險。G-7 國家周一表示，必要時已準備釋放戰略石油儲備以穩定市場，但部分成員國認為，目前情勢尚未達到啟動釋儲的條件。