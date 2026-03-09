鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-10 07:50

伊朗革命衛隊週一 (9 日) 發表最新聲明，若有任何阿拉伯或歐洲國家將美國與以色列大使驅逐出境 (斷絕外交)，該國船隻將可在荷姆茲海峽自由通行。

伊朗最新聲明：與以色列、美國斷交國家 可自由通行荷姆茲海峽 (圖：shutterstock)

伊朗媒體報導，伊朗發出貿易路線最後通牒，與以色列和美國斷絕外交關係的國家，將擁有通過荷姆茲海峽的「完全權利和自由」。

此番表態正值中東衝突持續升溫之際，美伊戰事對全球能源市場造成衝擊。荷姆茲海峽幾乎陷入停擺，這條航道承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，油輪已超過一週無法通行，部分產油國因儲存空間不足被迫減產，油價一度大漲至 2022 年以來高點。

川普正「考慮」控制荷姆茲海峽 (圖片：shutterstock)

週一稍早，美國總統川普表示，他計劃豁免與石油相關的制裁，並派遣美國海軍護送油輪通過荷姆茲海峽，目前他正在「考慮」控制荷姆茲海峽。

他預測美國與伊朗的戰爭將「很快」結束，但他不認為衝突會在本週結束，但他堅稱對伊行動進度超前，「遠遠」領先他最初估計的最多五週的時間。

川普呼籲商船「拿出膽量」，勇敢通過荷姆茲海峽。他表示，美軍已擊沉伊朗海軍所有船艦，並摧毀約 80% 的導彈發射器，強調航道已大幅降低威脅，船隻應儘快恢復航行，「沒有什麼好害怕的」。

受川普言論影響，紐約商品交易所西德州原油 (WTI) 4 月期貨價格週一上漲 3.87 美元，漲幅 4.26%，收在每桶 94.77 美元，盤中一度觸及每桶 119.48 美元。倫敦布蘭特原油 5 月期貨價格上漲 6.27 美元，漲幅 6.76%，報每桶 98.96 美元，盤中亦來到 119.50 美元的高點，2022 年中以來首見。

同日，法國總統馬克宏宣布，法國將持續在地中海與紅海維持軍事存在，包括部署航空母艦及多艘軍艦，最終部署範圍可能延伸至荷姆茲海峽，以確保區域航運安全並維護歐洲利益。

他強調，法國將與夥伴國家合作，維護歐洲公民安全以及國際航道的通行自由，同時重申相關軍事行動將維持防禦性質。

據悉，法國計畫向東地中海與紅海部署 8 艘護衛艦、2 艘兩棲直升機航母，以及「戴高樂」號航空母艦作為防禦部署。

馬克宏表示，法國並未參與美國、以色列與伊朗之間的衝突，法方的目標是保持嚴格的防禦姿態，與所有遭受伊朗報復性攻擊的國家站在一起，同時為緩和地區緊張局勢做出貢獻。

中東戰火的加劇迫使數十艘載滿石油與天然氣的油輪停泊於波斯灣內，油市與航運市場正密切關注是否出現船隻恢復通行的跡象。

根據船舶追蹤資料顯示，希臘船東 Dynacom Tankers 營運、載有約 100 萬桶沙烏地原油的蘇伊士型油輪「神龍號」(Shenlong) 已於 8 日順利通過荷姆茲海峽，目前正航向印度。