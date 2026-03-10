鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-11 04:28

國際油價周二 (10 日) 連續第二天劇烈震盪，美國能源部長 Chris Wright 貼文宣稱，美國海軍護航一艘油輪通過荷姆茲海峽，但白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 否認此消息，Wright 也隨即刪除貼文。

李威特周二向記者說：「我明白貼文很快就被撤下了，我也可以證實，美軍目前還沒有護送過任何油輪或船隻，但不過這當然還是一個選項，總統已經表示，若有必要，他絕對會採取此舉。 」

Wright 的貼文還附上影片，但這則文章在 X 平台上曝光 15 分鐘後已經撤下，Wright 沒有說明刪文的原因。美國能源部也未立即回應。

伊朗半官方的 Fars 新聞社也表示，沒有美軍護航一事。

西德州原油 (WTI) 期貨周二暴跌 12%，創 2022 年 3 月以來最大跌幅，收在略高於每桶 83 美元的水準。油價周二稍早已因七大工業國 (G7) 準備釋放戰略儲油而下跌。

荷姆茲海峽是全球能源命脈，全世界約五分之一石油經此流通。

美國總統川普周二稍晚接受 CBS 訪問時表示，根據美國情報單位掌握的訊息，有跡象顯示，伊朗正準備在荷姆茲海峽布下水雷。

川普說，美國並未收到任何有關布雷的報告，但仍需警告伊朗，若在荷姆茲海峽布雷，美國將採取進一步行動。

美國高階官員之間的矛盾說法，讓交易員亂了手腳，有些人甚至因此受損失。這也加劇了本周能源價格的震盪幅度，凸顯在當前的高風險地緣政治情勢下，全球能源供應極為脆弱。

衡量交易最活略西德州原油期貨 60 日歷史波動率的指標，周二竄升到 2022 年 9 月以來最高水準。

戰略與國際研究中心 (CSIS) 中東計畫研究員 Will Todman 說，Wright 貼文刪除後，可能會鼓勵伊朗加倍推行目前的作法，因為這讓伊朗知道，美國幾乎沒有其他方法可以緩解全球經濟遭受的痛苦。