鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-11 01:00

美伊衝突撼動全球能源市場，國際油價上沖下洗，然而在險境之中仍有轉機：若這場衝突最終導致伊朗政權更迭、讓沉重的經濟制裁得以解除，將能大幅提升伊朗的原油產能，並重塑全球能源市場前景。

伊朗目前已擁有全球約 4% 的石油產量，然而長期以來，伊朗石油產業受制於國際制裁，缺乏外資與先進技術。

‌



哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者 Karen Young 說：「伊朗石油有巨大的發展空間。」

他以委內瑞拉為例指出，該國在美國推翻馬杜洛 (Nicolás Maduro) 政權並推動解除制裁後，即使先前生產前景黯淡，目前也進入穩定復甦的狀態，由此來看，「伊朗的情勢可能也會迅速改變。」

生產成本低廉的競爭優勢

在衝突爆發之前，伊朗日產量達到 350 萬桶，其中約半數出口。為了規避美國制裁，伊朗目前仰賴「影子艦隊」(shadow fleet) 把原油銷往被稱為「茶壺」的中國小型煉油廠。

回顧 1979 年革命前，伊朗原油產量曾達到每日 500 萬至 600 萬桶，但後因兩伊戰爭的基礎設施損毀、外籍專業技術流失及長期投資不足而下滑。

伊朗另一項優勢在於地下資源。與委內瑞拉需要複雜的稀釋與升級處理才能處理的重油不同，伊朗具備傳統鑽探與豐富的石油蘊藏管理經驗，生產成本低至每桶約 10 美元至 30 美元，遠低於美國頁岩油每桶 60 美元至 70 美元的損益平衡點。

牛津經濟研究院能源預測主管 Bridget Payne 說：「這意味著即便油價打折且支付困難，伊朗仍能持續開採。這也解釋了為何遭到制裁多年後，伊朗的產能未崩潰。」

兩種未來：衰退或復甦

若伊朗政權存續且與西方繼續處在敵對狀態，伊朗能源業前景黯淡。

俄羅斯就是一例：俄國在入侵烏克蘭遭制裁後，缺乏現金、先進設備與技術，產能預料將進入長期緩慢衰退。

歐亞集團 (Eurasia Group) 資深分析師 Gregory Brew 認為，若戰事拖延下去，來自美軍的壓力將抑制伊朗出口量。

能源諮詢機構 Rystad Energy 則預測，若衝突損害伊朗當地設施且制裁持續，總產量到了今年年中可能跌至每日 260 萬桶。

反之，若伊朗政權更迭或外交取得突破，伊朗石油將快速回歸市場。

Rystad 預測，在解除制裁的情境下，到 2027 年底止的產能將成長超過 10%。

麥格理集團 (Macquarie Group) 能源策略師維 Vikas Dwivedi 預估，解禁後六個月內，日產量將增加 50 萬桶，18 個月內再增 50 萬桶。Dwivedi 分析，這種增產規模足以讓布蘭特原油價格每桶下跌 5 美元至 10 美元。