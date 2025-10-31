日股突破五萬點！高市行情持續狂歡 日股熱潮續燃，這檔日股ETF上車沒？
東京股市 10 月 27 日開盤後狂漲逾 800 點，日經 225 指數史上首次突破 5 萬點大關，寫下新紀錄，涵蓋範圍最廣的東證指數也同創歷史新高。根據彭博資料，截至 10 月 26 日，2025 年累計外資買超日股金額已超過 5 兆日圓，僅 10 月 17 日當週就達 7,526 億日圓，顯示國際資金持續看好日本市場。10 月 21 日，高市早苗正式當選日本首位女性首相，並迅速推出新一輪經濟措施，包括：1) 冬季電費與燃氣費補貼 ；2) 地方物價補助； 3) 中小企業薪資與資本投資獎勵；4) 鼓勵企業加薪與擴大投資，首相高市早苗「新經濟政策「Sanaenomics」將延續安倍三支箭，並鎖定半導體、AI 與國防 為新成長引擎，結合擴張性財政與結構改革，將推動日本經濟進入正向循環。野村投信表示，日本企業近年積極改善公司治理，包括解除交叉持股、提升資本效率與股東回報，吸引更多機構投資者，並強化獲利能力。加上日圓偏弱與出口企業獲利改善，日股多頭格局有望延續，隨著政策與資金雙驅動，日股行情將持續突破新高，009812 是台灣投資人參與日本結構轉型的核心選擇。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，高市政策將以「有針對性、具永續性」方式推動，並希望擴大通膨導向轉為需求驅動型，藉由薪資上升與投資擴張，強化內需。在外交與國防政策利多方面，高市預計 10 月 28 日與美國總統川普會談，重點在強化國防力量，包括修改憲法第 9 條、提升自衛隊功能，並擴大國防預算，對日本國防產業形成明顯利多。此外，日本央行審議委員高田創指出，2% 物價目標已大致達成，升息時機成熟，並預期本月會議可能 小幅調高 2025 年度 GDP 預估，日圓偏弱格局延續，受惠產業包含：
1. 國防產業：
利多：高市推動修改憲法第 9 條、強化自衛隊功能，並擴大國防預算
代表企業：
1) 三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）：防衛裝備與飛機製造。
2) 川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）：軍用直升機與潛艦。
3)IHI Corporation：航空引擎與防衛系統。
2. 大型出口類股：豐田、本田、索尼、任天堂
利多：日圓偏弱 + 全球需求穩健。
代表企業：
1) 豐田汽車（Toyota）、本田（Honda）：汽車出口。
2) 索尼（Sony）、任天堂（Nintendo）：電子與遊戲。
3) 佳能（Canon）：光學與影像設備。
3. 半導體與 AI 供應鏈：
利多：全球 AI 投資加速 + CSP 資本支出擴張。
代表企業：
1) 東京威力科創（Tokyo Electron）：半導體設備。
2)SCREEN Holdings：晶圓清洗設備。
3)SUMCO：矽晶圓供應商。
4. 記憶體與高效能運算
利多：Micron 新型低功耗記憶體送樣，AI 應用需求強勁。
代表企業：
1)Kioxia（原東芝記憶體）：NAND 快閃記憶體。
2)Renesas Electronics：車用與工業晶片。
5. 能源與基礎設施：
利多：高市擬推擴張性財政政策，編列補充預算支援能源補貼。
代表企業：
1) 東京電力（TEPCO）：電力供應。
2)JERA：燃氣與再生能源。
整體而言，009812 野村日本東證 ETF 經理人張怡琳表示，日本政經格局迎來重大轉折，首相高市早苗推出「新經濟政策（Sanaenomics）」，延續安倍「三支箭」的核心精神——寬鬆貨幣、積極財政與結構改革，同時鎖定 半導體、AI 與國防 作為新成長引擎。這一系列政策不僅有助於日本經濟擺脫長期停滯，更將推動日股進入結構性多頭。高市的政策組合將強化企業投資與薪資成長，並透過擴張性財政支撐內需，對日股中長期表現形成強勁支撐。張怡琳進一步分析，日本過去三年核心通膨率多數時間維持在 2% 以上，但近期家庭可支配所得年增率大部分高於通膨水準，顯示實質購買力具韌性，內需消費正逐步取代「失落的 30 年」的大通縮情境，形成「所得提升帶動消費」的良性循環。對台灣投資人而言，009812 野村日本東證 ETF 是參與這波日本結構轉型的理想工具。該 ETF 連結亞洲規模最大的 ETF——1306 NEXT FUNDS TOPIX，完整涵蓋超過 1,680 檔成分股，產業橫跨工業、金融、非核心消費與通訊服務等多個領域，單一個股權重不超過 4%，具高度分散與代表性，能全面反映日本市場的長期成長潛力。張怡琳指出，隨著日本政策不確定性掃除、家庭所得改善與企業投資擴大，日本正邁入 內需成長與產業升級並進的新周期。009812 所連結的「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（代碼 1306.JP）」由日本野村資產管理發行，規模超過 26 兆日圓，涵蓋東證指數前 95% 以上的企業 *，素有「日本國民 ETF」美譽。採完全複製策略，結構均衡，能有效承接「政策與企業雙驅動」的日股行情，兼具防禦與成長特性，並透過龐大資產規模與流動性降低持股集中風險。
日本家庭可支配所得年成長 vs. 核心通膨年成長
提醒投資人，投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/9。本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP
