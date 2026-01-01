鉅亨網新聞中心 2026-01-01 17:00

受惠於 2025 年生效的減稅法案《大而美法案》及退稅措施，美國財政部長貝森特（Scott Bassent）預測，2026 年將是經濟增長加速的一年。同時，聯準會利率下調、貨幣政策寬鬆，以及國際因素如德國財政擴張、中國消費刺激與油價走低，將共同支撐美國經濟與全球市場。

儘管關稅不確定性、政府債務疑慮與通膨壓力仍存，《經濟學人》仍對 2026 年的 GDP 增長、股市表現及消費支出持樂觀態度。

近日，貝森特以「2026 年會是非常棒的一年，」這句節日祝酒詞表達對新年的樂觀預期。他認為，新的一年開始，美國經濟增長將加速。

根據 2025 年 7 月生效的減稅法案《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），美國民眾將陸續獲得退稅，這些退稅源自對 2025 年及之後收入的追溯性減稅。同時，他們每月的所得稅負也將降低。

投資銀行 Piper Sandler 估算，這項措施的總體價值約為 1910 億美元，相當於連續兩年的減稅效果。

這項減稅措施理論上可為 GDP 增長提供約 0.3% 的刺激。考慮到 2025 年經濟增長率可能達到 1.9%，這被認為是一個合理的增長推動因素。

然而，經濟學家對 2026 年的預測並不一致。費城聯邦儲備銀行 11 月的調查顯示，由於政策混亂及關稅壓力，部分經濟學家預測增長率將放緩至 1.8%。

根據 12 月 23 日公布的數據，2025 年美國第三季度的經濟年化增長率達到 4.3%，顯示經濟表現穩健。

然而，10 月與 11 月聯邦政府歷史性的 43 天停擺，可能會使接下來幾個月的經濟增速放緩。進入新年，如果政府避免再次停擺，支出將有望全面恢復。

研究機構 Hutchins Centre 指出，除了退稅政策之外，這種支出恢復可能為經濟增長額外提供約 0.6% 的刺激作用。

同時，政府削弱了稅收執法的力度。由於國稅局預算大幅縮減，逃稅和漏稅的情況可能增加，導致稅收流失。

智庫彼得森國際經濟研究所的研究人員估算，依照以往經驗，這種影響可能對 GDP 造成約 0.25% 甚至更高的負面作用。

美國關稅與財政政策的不確定性

理論上，美國關稅可能會抑制經濟的快速增長。根據國會預算辦公室的預測，如果關稅維持現狀，2026 年的關稅收入將達到 2150 億美元，高於 2025 年的 1140 億美元。

這些關稅雖不會直接向消費者徵收，但會透過推高商品價格的方式逐步轉嫁，從而削弱消費者的購買力。

依據國際貨幣基金組織和經合組織的估算，關稅收入增加也將使 2026 年的基本預算赤字（不含利息支出）下降，屬於財政緊縮而非刺激措施。

然而，這些預測未考慮最高法院可能對約一半關稅裁定的影響。法院若判定部分依《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅為非法，將帶來兩方面影響。

首先，政府需向 2025 年繳納這些非法關稅的企業退還款項，金額可能相當於 GDP 的 0.5% 左右。

其次，2026 年的關稅收入將因此受擾。雖然政府可以透過其他途徑彌補部分缺口，但 Piper Sandler 的經濟學家指出，要完全達到同等的收入水準將非常困難，因為替代方案操作繁瑣。

因此，如果關稅被裁定無效，整體財政政策可能反而更具刺激性。

美國貨幣政策與全球經濟展望

《經濟學人》指出，美國 2026 年可能同時面臨貨幣政策與財政政策的雙重影響。12 月 10 日，聯準會將基準利率下調至 3.5% 至 3.75%，創下自 2022 年以來的最低水準。

相較之下，2024 年 9 月利率仍高出目前水準 1.75 個百分點。這一輪寬鬆措施的效果正在逐步滲透到整體經濟中。

同時，美國總統川普將於 5 月任命接替鮑爾的聯準會主席，並可能提名更多鴿派理事。

若鮑爾在 5 月卸任，他原本任期至 2028 年的理事席位也將空缺。雖然川普不太可能完全掌控聯準會，但此舉或能促使央行政策走向更為寬鬆。

《經濟學人》認為，這一政策走向將有助於降低股市崩盤的風險，因為股市波動仍是經濟最主要的威脅之一。

該報指出，雖然市場上不時傳出人工智慧（AI）泡沫的警告，一些相關股票近期確實出現下跌，但華爾街普遍預期，標普 500 指數在 2026 年有望上漲約 9%。

若預測成真，不僅將增加家庭財富，也可能刺激消費支出，同時延續 AI 相關投資的熱潮。

此外，自《商業改進法案》（BBB）通過以來，各類資本支出均享有更優惠的稅收待遇，進一步支持企業投資活動。

國際因素與市場情緒支撐 2026 年經濟展望

綜合上述各種因素，一些分析師認為，2026 年美國經濟可能迎來強勁增長，甚至帶動國際經濟同步回暖。

GlobalData TS Lombard 指出，德國的財政擴張以及中國的消費刺激改革將成為主要推動力。此外，日本新政府也可能推出規模約占 GDP 0.4% 的經濟刺激計畫。

油價下降進一步利好經濟，目前布倫特原油價格約為每桶 61 美元，接近四年低點，主要受益於供應充足。

雖然勞動力市場存在招聘不足的隱憂，但更多原因在於缺乏合適人才，而非裁員。摩根大通的經濟學家表示，「市場情緒回升將有助於支持明年 GDP 和就業的穩健增長。」

聯準會在 12 月的會議中預測，2026 年美國經濟增長率約為 2.3%。然而，這一增速能否維持仍存在不確定性。通膨依然偏高，民眾對物價上漲感到壓力。

儘管招聘活動有限，但薪資增長強勁，顯示勞動力市場仍具韌性。因此，現階段若同時推出財政與貨幣刺激政策，可能引發對政府債務的擔憂。

川普對聯準會人事的干預，也可能削弱 2% 的通膨目標的可信度，使國債風險溢價上升，長期利率上升進而推高資本成本，抵消部分財政寬鬆政策的效果。

儘管如此，近年全球經濟並未受到供應鏈中斷、高利率、俄烏衝突以及一定程度關稅的悲觀因素明顯衝擊。整體而言，全球經濟依然保持發展空間。基於這些因素，財政部長貝森特對新年的樂觀預期仍有其合理依據。