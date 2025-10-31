〈觀察〉台股風光上2萬8、高股息ETF還在賠錢？小心「高殖利率選股」陷阱

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 09:12

台股今年頻創新高，站上 28000 點大關，加權指數已漲超過 22%；然而前幾年風靡市場的「高股息 ETF」卻交出令人失望的成績單。根據 CMoney 統計，在今 (2025) 年十大人氣 ETF 中，績效後段班竟全是高股息產品，即便台股飆到 2 萬 8，部分高股息 ETF 卻還是負報酬，與大盤走勢形成強烈對比，高息 ETF 跌落神壇。投資專家呼籲，多頭行情來臨時，別再死守高股息，建議增持成長型 ETF，尤其是有望躍升為長線主流的主動式 ETF。

台股風光上2萬8、高股息ETF還在賠錢？小心「高殖利率選股」陷阱。(圖：shutterstock)

今年 ETF 十大人氣 ETF 的績效呈現「三個世界」格局。第一梯隊是 2 檔主動式 ETF，今年新增受益人數合計超過 20 萬人，並包辦績效冠亞軍。主動統一台股增長 (00981A-TW) 今年以來上漲 54.5%，以唯一漲超過五成的佳績驚豔市場，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 漲四成居第二名。這 2 檔主動式 ETF 憑藉靈活的選股策略，精準掌握 AI 與科技股行情，報酬率遠超大盤表現。

第二梯隊則由 4 檔市值型 ETF 盤據，這 4 檔 ETF 今年新增受益人數合計超過 100 萬人，但只有 0050 和富邦台 50(006208-TW) 跑贏大盤，今年股價漲幅分別為 34.36%、32.25%，國泰台灣領袖 50(00922-TW)、富邦旗艦 50(009802-TW) 則落後大盤。

而績效墊底的第三梯隊全由高股息 ETF 組成，今年共有超過 67 萬人衝著高股息買進，但至今報酬率只有個位數、甚至為負報酬。人氣較高的幾檔中唯有元大高股息 (0056-TW) 正報酬，但漲幅僅 1.96%，其餘 3 檔都還在賠錢，大華優利高填息 30(00918-TW) 跌 0.13%，國泰永續高股息 (00878-TW) 跌 1.94%，群益台灣精選高息 (00919-TW) 跌幅達 7.27%。在大盤大漲的背景下，高股息 ETF 不僅跑輸大盤，部分甚至讓投資人虧損，這樣的表現讓許多「存股族」大感意外。

●大盤漲、高息跌，問題出在哪？

投資專家說明，高股息 ETF 以「高殖利率」為選股標準，但殖利率的計算公式是「股利 ÷ 股價」，這就形成一個弔詭的現象：股票漲上去，殖利率就會下滑。所以當某檔股票股價上漲、殖利率下滑至未達標準時，就會被剔除出高股息 ETF 的成分股名單，轉而納入股價疲弱、殖利率被動墊高的個股。

投資專家進一步表示，今年股市處在大多頭行情，高股息 ETF 持股結構反而成為沉重包袱。此外，部分高息 ETF 雖然配息豐厚，但股價若不填息，就會出現「賺股息、賠價差」的窘境，總報酬反而大幅落後大盤。

●專家示警：別被「高息率」迷惑

專家強調，選擇 ETF 不應只看「配息率」這個單一指標，更要關注「總報酬」的真實表現。整體來說，多頭行情時，成長股會明顯優於高息股，但在盤整或空頭時期，高息股的防禦特性便會顯現。投資人須認清市況，進行資產配置比例的調節，不要把雞蛋放在同一個籃子裡。