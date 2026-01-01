2026年揭開序幕 為何美國經濟面臨重重憂慮？
鉅亨網編譯余曉惠
MarketWatch 報導，時序進入 2026 年，美國經濟正面臨不計其數的隱憂：儘管聯準會 (Fed) 與華爾街經濟學家樂觀預期新的一年成長將加速、失業率趨於穩定且通膨會下降，但一些獨立經濟專家卻預見了諸多潛在陷阱，認為在通膨進度停滯的背景下，勞動力市場顯得疲軟。
穆迪 (Moody"s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 說：「對我而言，經濟感覺相當脆弱。」
招募不足代表麻煩臨頭
自夏季以來，一個大好消息是裁員率一直處於偏低水準。但另一方面，大多數公司並未增加職位，經濟學家將這種趨勢稱為「低招聘、低解雇」的勞動力市場。
Zandi 與 New Century Advisors 首席經濟學家 Claudia Sahm 一致認為，這種趨勢難以持續，失業率可能飆升。
Claudia Sahm 本身也是知名的前 Fed 經濟學家，他說：「我們的勞動力市場感覺並沒有處於舒適的均衡狀態。『低招聘、低解雇』的經濟只能維持一段時間。在消費端開始崩潰之前，這種推力是有極限的。」
她指出，如果消費者停止支出，企業就會開始裁員。
Zandi 也說：「只要經濟沒有創造就業機會、且失業率持續上升，就讓人很難對經濟表現感到滿意。」
美國經濟在 2025 年第 3 季成長 4.3%，表現優於預期，創下兩年來最佳紀錄。但失業率正緩步上升，從年初的 4% 穩步攀升至 11 月的 4.6%。
彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 主席 Adam Posen 則有不同看法。他認為 Zandi 與 Sahm 過度關注勞動力需求疲軟，他的主張是，勞動力市場在疫情後經歷了巨大的結構性變化，雇主已累積可以消耗的勞動力庫存，在失業率上升的時期，也可能不會引發經濟衰退。
通膨可能再度升溫
相較於 Sahm 或 Zandi，Posen 更擔心 2026 年上升的通膨壓力，包括來自川普關稅、Fed 打擊通膨的公信力下降，以及夏天通過的減稅法案帶來的財政刺激。
他認為通膨衝擊將產生更大且更持久的影響，並提醒，「驅逐移民勞工的另一隻鞋尚未落地。」
Posen 表示，他對 2026 年經濟的主要擔憂是驅逐移民勞工的行動。雖然白宮自誇已驅逐大量工人，但在居家護理、托育和食品加工等依賴移民的產業，尚未看到合法就業增加或產量崩潰，代表「勞工尚未完全離開」。
一旦移民真的離開，帶來的衝擊將推升通膨並傷害經濟成長，後果將會「巨大又糟糕」。
如此一來，受影響行業的雇主將不得不提高工資以吸引新工人，市場上也會出現商品短缺。
Posen 指出的第二個憂慮是，如果國會不制定法律並降低醫療保險成本，將迫使女性為了照顧親人而退出勞動力市場，這同樣會推升通膨並抑制經濟成長。
他認為，即使人工智慧 (AI) 的投資應能繼續抵銷一部分的經濟成長放緩衝擊，但沒有任何因素能壓制物價，「所以對我來說，這是一個通膨情境，而非停滯性通膨 (stagflation) 情境。」
