鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 18:10

近日，離岸人民幣兌美元匯率盤中升破 7.0 整數關卡，創下 15 個月以來新高，距離市場高度關注的「6 字頭」僅一步之遙。自今年 4 月以來，人民幣兌美元展開一波持續升值走勢，累計升幅已達 6%，一舉打破過去兩年多來的區間震盪格局。

人民幣強勢升破「7」有望近入「6字頭」時代嗎？巴隆解析2026年匯率走勢與四大關鍵變數。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，這波升值不僅牽動金融市場神經，也直接影響民眾的留學、旅遊與海外消費成本，同時對企業進出口與避險操作產生深遠影響。

從美元轉弱的外部推力、中國經濟韌性的內部支撐，到年末市場季節性行為的疊加，多股力量共同推動本輪升值行情。

人民幣借美元走弱之勢 內需與基本面成關鍵支撐

2025 年以來，美元指數自年初約 110 點一路走低，截至 12 月已跌破 98 點，全年跌幅接近 10%，為人民幣升值提供了重要外部環境。

美元走弱的核心原因，在於美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆。

9 月聯準會宣布降息 25 個基點，正式啟動降息循環，12 月再度完成第三次降息，將聯邦基金利率區間下調至 3.5% 至 3.75%，並同步啟動量化寬鬆，每月購買 400 億美元短期美國國債。

美元資產收益率吸引力下滑，促使全球資金重新配置。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，聯準會降息預期升溫，推動美元指數自 11 月下旬以來下跌約 2%，直接為人民幣升值創造外部條件。

更深層的壓力則來自美元信用的邊際弱化。美國國內政策不確定性上升，加上市場對聯準會獨立性可能受政治干預的疑慮，削弱美元作為全球儲備貨幣的制度基礎，也推升「去美元化」討論。

中國經濟韌性浮現 資本回流增強人民幣買盤

2025 年 11 月中國經濟數據顯示，出口年增率由負轉正，回升至 5.7%；前 11 個月貨物貿易順差更首度突破 1 兆美元，創下歷史同期新高。穩定且龐大的外匯流入，為人民幣匯率提供實質支撐。

同時，國際機構亦持續上調對中國經濟的評價。國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行已將 2025 年中國經濟成長預測上修至 5%；高盛、德意志銀行等國際投行亦同步調升未來數年成長展望。

在全球經濟增速僅約 3.2% 的環境下，中國的相對優勢更加突出。

資本市場表現同樣關鍵。自 2024 年中國政治局會議後，A 股出現「科技重估牛」行情，創業板指數漲幅甚至超越那斯達克指數。

《巴隆》指出，外資態度也從過去的「Anything but China」，轉向「AI BABA China」。截至 2025 年第三季底，境外持有人民幣資產規模已升至 10.42 兆元人民幣，創近 43 個月新高，強化人民幣的實質買盤。

除了長期結構性因素，年末的季節性行為亦成為本輪升值的重要催化劑。

招商證券張靜靜團隊也指出，春節前私人部門結匯屬於歷史常態，銀行代客結售匯順差往往在此時達到全年高峰。

人民幣溫和升值成共識 單邊行情仍難出現

隨著人民幣突破 7.0 關卡，市場焦點轉向是否能穩定邁入「6」字頭。

部分市場機構對人民幣後續走勢抱持相對樂觀的看法，認為此次升值並非短暫反彈，而可能象徵新一輪中長期升值循環的起點。

英大證券首席經濟學家鄭后成指出，在歷經約兩年半的盤整與打底後，人民幣匯率於 2026 年出現加速上行的機率明顯提高。

若對照過往兩次主要升值階段的經驗，本波走勢有機會延續至 2027 年，匯價目標區間可望落在 6.2 至 6.3 左右。

支撐上述判斷的關鍵，在於中美經濟基本面正逐步出現此消彼長的變化。鄭后成分析，2026 年中國經濟成長率仍有機會維持在約 5% 水準，下半年生產者物價指數（PPI）年增率轉正的可能性提高，顯示經濟動能趨於穩定，將對人民幣提供實質支撐。

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕亦持相近觀點，預期人民幣兌美元匯率至 2026 年底有望升至約 6.7，並在 2027 年底進一步朝 6.5 水準邁進。

從實際操作層面來看，央行透過多元且市場化的工具，持續對外匯市場進行調節，包括藉由中間價機制引導預期，以及調整掉期市場條件，以影響跨境資金流入的節奏。

12 月人民幣升值動能明顯增強期間，市場亦捕捉到中國監管層釋出的調控訊號。

自 12 月 8 日起，人民幣兌美元即期匯率多次維持在中間價之上，顯示中國央行有意防止匯率上行速度過快。

人民幣 2026 年走勢關鍵 四大變數左右方向

《巴隆》指出，展望 2026 年，人民幣兌美元匯率走向，將在多重力量交互作用下形成結果，包括中美經濟基本面變化、主要央行的貨幣政策取向，以及市場風險情緒等因素。

其中，有四項關鍵變數，被普遍視為影響匯率走勢的核心觀察指標。

若中國經濟能持續維持約 5% 的成長動能，而美國經濟增速明顯降至 2% 以下，將有助於凸顯人民幣的相對價值，為匯率提供穩固支撐。

在此過程中，中國內需復甦的進展、房地產風險化解的成效，以及美國消費動能與勞動市場變化，都是影響兩國成長差距的重要變數。

市場目前普遍預期，聯準會在 2026 年仍將延續降息方向，但實際降息的次數、幅度，以及是否因通膨壓力再起而調整步伐，仍存在高度不確定性。

此外，新任聯準會主席的人選，以及其對貨幣政策獨立性的態度，也可能影響市場對美元信用的評價，進一步干擾匯率走勢。

第三，人民幣資產本身的吸引力，將直接左右跨境資金流向，並影響外匯市場的供需結構。2025 年 A 股表現亮眼、外資持續回流，已成為人民幣升值的重要推力。

若 2026 年中國資本市場能延續穩健表現，同時債券市場對外開放進一步深化，預期可吸引更多長期資金進場，進一步強化人民幣的買盤基礎。

最後，中美經貿關係的走向，同樣是不可忽視的影響因素。

此外，部分國家與美國簽署的貿易協定中若涉及第三方限制條款，也可能對中國對外貿易產生間接影響。

整體而言，人民幣兌美元從突破 7.0 關卡、逐步逼近「6」字頭，本輪升值走勢是內外條件同步改善的結果，不僅反映中國經濟韌性與資產吸引力提升，也受惠於美元進入寬鬆循環的外部環境。