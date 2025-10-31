AI發展才起步，現在佈局AI不嫌晚！ 這檔聚焦AI亮點科技 後續還有戲
全球經濟正邁入由高利率周期轉向資金再配置的新階段，美國經濟呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面。勞工統計局基準調整顯示，上半年非農就業恐遭高估逾 90 萬人，暗示勞動市場降溫快於預期。在此背景下，美國政府暫時關門導致官方數據延宕，聯準會在十月底決策前更僅能倚賴民間調查與金融條件指標，使政策路徑不確定性升高。野村投信指出，在此環境下，台股仍連續五個月月線收紅，顯示資金偏多結構明確。美中達成協議，美股四大指數全面走高，全球市場情緒回暖，台股今日強勢攻高加權指數一度突破 28,000 點，資金明顯聚焦 AI 與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，但籌碼面穩健、外資回補與 AI 供應鏈展望亮眼，若全球流動性續鬆、AI 投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。AI 應用擴張與第四季旺季行情加持，建議集中在 晶圓代工、AI 伺服器、散熱、電源供應、記憶體、PCB、IC 設計 等族群。另外，記憶體和載板等亦可受惠於結構性漲價與景氣循環回升。短線台股仍有高檔震盪機會，操作上建議聚焦具業績題材的權值股與 AI 概念股，建議若有拉回，可逢低佈局。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，地緣政治風險升溫，市場波動加大，貨幣政策轉趨寬鬆是對沖關稅衝擊的關鍵。美國總統川普曾多次提及「美國必須勝出 AI 戰爭」，或許正是促成美國 AI 國家隊成形的最大關鍵，加上 AI 帶動營收成長，反映在資本支出上，預期 2025 年 AI 投資金額將再創新，歷史經驗，資本支出（CAPEX）與股價間相關性高，長期而言，兩者走勢亦步亦趨。只要市場對未來資本支出看法仍是正向的，股價通常也會正向反映。觀察目前科技股的本益比約為 43 倍，雖不算太低，但整體仍未達 2000 年代網路泡沫時期的極端水準，且與當時不同的是，當前高估值背後反映的是企業強勁的獲利成長動能，具有扎實的基本面支撐。科技股 9 月表現顯著超越過往季節性效應，AI 投資仍在持續成長，Nvidia 入股 Intel、OpenAI 公布重大合作案，顯示 AI 投資動能無虞。美國五大 CSP 與主要科技股獲利穩健，AI 已對企業營運產生實質效益，台灣 AI 供應鏈未見瓶頸，預估 在 2026 至 2027 年全球 AI 基礎建設擴張浪潮推動下，台灣電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，預料仍將是下一輪長多格局的主軸。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林怡君指出，受 AI 題材與旺季效應支撐，台灣 AI 供應鏈仍具競爭優勢，回檔反而是布局良機。00935 ETF 擁有多元創新科技主題，追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，篩選標準包括市值、流動性、研發投入、獲利能力、股價動能，確保成分股具備創新能力與成長潛力。前十大成分股包含台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光等藍籌股。
00935 ETF 於 10 月 20 日完成成分股定期審核，納入九檔包括 3037 欣興、3131 弘塑、4966 譜瑞 - KY、5483 中美晶、6442 光聖、6510 精測、6515 穎崴、6526 達發、6531 愛普 * 等。刪除九檔包括： 2301 光寶科、2344 華邦電、2388 威盛、3035 智原、3105 穩懋、3189 景碩、3529 力旺、3680 家登、6415 矽力 - KY 等。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-251000131
