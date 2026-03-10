鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-11 01:00

根據外媒周二 (10 日) 報導，在中東衝突衝擊能源供應之際，國際能源總署 (IEA) 宣布將召開成員國緊急會議，評估是否釋放戰略石油儲備(SPR)。市場解讀各國可能出手穩定供應，消息傳出後油價迅速回落，股市則出現反彈。不過分析人士指出，只要荷姆茲海峽航運持續受阻，全球原油供應風險仍然偏高。

油價急跌、美股反彈！IEA討論釋放戰略儲油 市場押注將出手穩供應(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數周二盤中漲近 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

油價方面，5 月交割的布蘭特原油期貨下跌 10.76%，至每桶 88.31 美元；4 月交割的西德州原油期貨下跌 11.03%，至每桶 84.32 美元。

IEA 召開緊急會議 評估動用戰略儲油

IEA 署長比羅爾 (Fatih Birol) 表示，在法國能源部長勒斯鳩 (Roland Lescure) 主持的七大工業國 (G7) 能源部長會議後，IEA 成員國政府將於稍晚召開「緊急會議」，討論當前石油與天然氣市場情勢，並評估是否釋放緊急石油庫存。

比羅爾指出，近期油市情況明顯惡化。除了荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受到干擾外，中東地區部分油田生產也遭到削減，使市場面臨日益升高的供應風險。

IEA 表示，目前成員國持有超過 12 億桶公共緊急石油儲備，此外還有約 6 億桶由產業依政府規定持有的庫存，可在必要時釋放到市場以穩定供應。

市場解讀 IEA 與 G7 可能採取實際行動後，原油價格迅速回吐漲幅並跌至盤中低點，帶動股市上漲。市場人士指出，油價下跌、股市反彈的走勢，反映投資人預期政策干預可能暫時緩解供應壓力。

中東供應中斷風險仍高 油價短期恐維持高檔

儘管油價因政策預期而回落，市場對供應中斷的憂慮仍未消退。分析指出，只要荷姆茲海峽這條全球能源運輸要道持續受阻，油價仍可能面臨上行壓力。

《彭博》引述市場觀察指出，即使布蘭特原油價差收斂、油價短線回落，西德州原油 (WTI) 期權市場仍顯示投資人持續押注油價上漲。交易員目前為 WTI 看漲期權支付的溢價，已升至多年來最高水準。

瑞穗金融集團 (Mizuho) 策略師羅切斯特 (Jordan Rochester) 表示，中東地區停產的石油供應可能在未來一周進一步擴大，估計每天將有約 800 萬桶原油供應暫時退出市場。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 在最新短期能源展望報告中指出，受到中東衝突影響，未來兩個月布蘭特原油價格預計將維持在每桶 95 美元以上。

EIA 預測，隨著荷姆茲海峽航運逐步恢復，油價可能在 2026 年第三季回落至 80 美元以下，並在年底降至約 70 美元左右。