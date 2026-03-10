鉅亨網編譯段智恆 2026-03-11 02:30

中國科技巨頭騰訊 (00700-HK) 正加快人工智慧 (AI) 布局，並將突破口鎖定在旗下超級應用程式微信。科技媒體《The Information》周二 (10 日) 援引知情人士報導，騰訊正為微信秘密開發一款 AI 代理 (AI Agent)，計畫於今年年中啟動內部測試，最快第三季向所有用戶開放。

傳騰訊開發微信AI代理 劍指阿里巴巴與字節跳動(圖：REUTERS/TPG)

若計畫順利落地，這款 AI 代理將直接嵌入微信，以對話形式串接數百萬個小程式 (Mini Program)，可替用戶完成叫車、訂外送、購物等任務。此舉被視為騰訊試圖在 AI 助手競賽中迎戰阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 與字節跳動的重要一步。

知情人士指出，該計畫已被列為騰訊內部高度機密的重點專案，啟動時間至少可追溯至 2025 年上半年。不過若技術仍未成熟，上線時程仍可能調整。

騰訊加速布局 AI 代理

AI 代理被視為下一代 AI 應用的重要方向，各大科技公司正加速投入。騰訊近期在該領域動作頻頻。

今年 3 月，騰訊在一天之內密集推出三款 AI 代理產品，分別鎖定不同場景：

QClaw：主打個人使用，可在微信聊天視窗中遠端操控電腦

企業微信機器人：用於企業協作與工作流程

WorkBuddy：多平台辦公助手，可整合飛書 (Lark)、釘釘 (Ding Talk) 等工具

值得注意的是，這些產品並未推出獨立 App，而是直接嵌入微信、企業微信或 QQ 等既有平台。

這顯示騰訊正逐步調整策略，從過去打造獨立 AI 應用，轉向將 AI 能力嵌入既有流量入口。透過聊天對話即可呼叫服務，不僅降低使用門檻，也讓 AI 更自然融入日常數位生活。

不過，騰訊在 AI 布局上仍面臨追趕壓力。去年推出的獨立 AI 應用「元寶」市場表現不如預期。根據中國 AI 產品追蹤網站 Aicpb.com 數據，截至今年 2 月，「元寶」月活躍用戶約 1.09 億，遠低於字節跳動「豆包」的 3.15 億，以及阿里巴巴「通義千問」的 2.02 億。

微信生態成最大優勢

騰訊之所以選擇將 AI 代理整合進微信，而非推出全新應用，關鍵在於微信龐大的生態系。

微信目前月活躍用戶已超過 14 億人，小程式生態自 2017 年推出以來快速成長，涵蓋外送、叫車、電商與金融服務等多種應用場景。

報導指出，騰訊計畫讓 AI 代理以聊天形式出現在用戶聊天列表中，透過對話即可調用小程式完成任務。例如用戶只需輸入需求，AI 即可協助叫車、訂餐或購物。

相較之下，阿里與字節已將 AI 助手深度整合至自家平台，例如電商、地圖與支付服務，使 AI 能直接完成購物、訂機票等任務。

模型技術與人才仍待突破

除了產品策略外，騰訊在 AI 模型方面也面臨選擇難題。

報導指出，微信團隊目前尚未決定是否採用騰訊自研的「混元」大型語言模型。部分知情人士表示，混元模型目前仍未躋身全球頂尖水準。

若最終採用外部模型，雖可加快 AI 能力提升，但在資料整合與安全驗證方面，所需時間可能更長。

在人才方面，騰訊去年 9 月從 OpenAI 挖角姚順雨，任命其為騰訊首席 AI 科學家，負責主導混元模型研發，並提供充足資源吸引更多 AI 人才加入。

與此同時，由微信創辦人張小龍領導的微信團隊也正推進 AI 模型研發。今年初，微信技術團隊已發表兩篇研究論文，探討在有限運算資源下提升模型能力，以及後訓練技術的優化方法。

AI 競爭核心轉向「入口之戰」

從更宏觀的角度來看，AI 產業競爭重心正在轉變。過去 AI 工具多以獨立 App 形式存在，用戶需要主動開啟應用、輸入問題並等待回應，流程繁瑣且使用門檻較高。

如今科技公司正試圖讓 AI 直接融入使用者日常最常使用的平台，例如聊天軟體或辦公工具。一旦 AI 助手能直接存在於聊天列表中，使用者只需發送訊息即可完成各種任務，「使用 AI」將變得與傳訊息一樣自然。

然而，隨著 AI 代理被賦予更多權限，例如操作裝置、存取文件或執行交易，安全與隱私問題也逐漸浮上檯面。如何防止越權操作、惡意提示詞攻擊以及資料外洩，仍是整個產業需要解決的重要課題。