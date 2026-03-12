伊朗戰事衝擊能源供應！IEA：全球石油市場出現史上最大干擾

鉅亨網編譯段智恆 2026-03-12 23:30

國際能源署 (IEA) 表示，中東戰事正引發全球石油市場史上最大規模的供應干擾，衝突已影響全球約 7.5% 的原油供應，並波及更大比例的出口量。隨著荷姆茲海峽幾乎陷入停擺，全球能源供應鏈受到嚴重衝擊。

IEA 在周四 (12 日) 發布的月度石油市場報告中指出，戰事導致波斯灣多個產油國無法順利出口原油，被迫減少產量。整體而言，中東海灣產油國每日減產至少 1,000 萬桶，相當於全球需求的近 10%。

IEA 估計，本月全球石油供應將因此減少約 800 萬桶 / 日，總量接近 2.5 億桶。荷姆茲海峽去年每日有約 2,000 萬桶原油與石油產品通過，但目前運輸量已較正常水準大幅下降超過 90%。

荷姆茲海峽是波斯灣唯一的海上出口通道，戰事爆發後商船頻繁遭攻擊，導致油輪航運幾乎全面停擺。IEA 指出，即使未來航道重新開放，能源市場仍將在一段時間內承受供應緊張的後續影響。

布蘭特原油價格周四在倫敦市場一度重返每桶 100 美元上方。此前兩艘油輪在伊拉克海域遭襲起火，而阿曼也撤離主要石油出口港口人員，進一步加劇市場緊張情緒。

荷姆茲海峽封鎖衝擊供應

IEA 表示，荷姆茲海峽實質封鎖迫使海灣地區產油國大幅削減產量。即使沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國可透過替代路線輸出部分原油，但整體供應仍難以完全彌補。

該機構指出，荷姆茲海峽封鎖同時威脅區域約每日 400 萬桶的煉油產能。由於原油原料供應受限，其他地區難以迅速填補缺口，尤其可能對柴油與航空燃料供應構成風險。

戰事爆發前，IEA 原本預測今年全球石油市場將出現創紀錄的供應過剩，主因來自美洲產量快速增加，包括美國、加拿大、巴西與蓋亞那等國的增產。然而中東產量損失正逐步削弱這一過剩局面。

IEA 因此將 2026 年全球石油供應過剩預估下修逾三分之一，目前預估每日約為 240 萬桶。

不過，部分供應缺口仍由非石油輸出國組織 (OPEC) 產油國增產填補。IEA 指出，包括哈薩克與俄羅斯在內的 OPEC + 成員國近期已提高產量，以部分抵銷中東減產帶來的衝擊。

IEA 啟動史上最大戰略儲油釋放

面對市場動盪，IEA 成員國本周三同意釋放 4 億桶緊急石油儲備，以穩定全球能源供應。該行動是史上最大規模的協調釋放戰略石油儲備。

IEA 成員由 32 個經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家組成。IEA 執行長比羅爾 (Fatih Birol) 表示，此舉旨在緩解戰事造成的供應衝擊，但具體釋放節奏與持續時間尚未公布。

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 表示，美國將從戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve) 釋放約 1.72 億桶原油。不過，由於物流與運輸限制，完整釋放可能需要約 120 天時間。