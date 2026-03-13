鉅亨網編譯段智恆 2026-03-13 20:00

《路透》周五 (13 日) 報導，美國政府近日宣布對俄羅斯石油制裁提供短期豁免，允許部分受制裁的俄羅斯原油與石油產品完成運輸並出售，以緩解因伊朗戰事引發的全球油價飆升。不過此舉引發德國與多個歐洲盟友不滿，批評此舉可能削弱西方對俄羅斯的制裁壓力。

美國鬆綁俄油制裁穩油價 引發歐洲盟友批評(圖：REUTERS/TPG)

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，這項為期 30 天的豁免措施旨在穩定受到中東戰事衝擊的全球能源市場。然而分析人士指出，此舉可能讓西方在削弱俄羅斯戰爭資金方面的努力更加複雜。

‌



在消息公布後，亞洲交易時段油價一度回落。俄羅斯總統特使德米崔耶夫 (Kirill Dmitriev) 表示，該措施將涉及約 1 億桶俄羅斯原油，相當於全球近一天的原油產量。

歐洲盟友批評制裁鬆動 恐削弱對俄壓力

歐洲多國對美國放寬制裁表示不滿。德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 表示，任何放鬆對俄羅斯能源制裁的行動都是錯誤訊號。德國經濟部長萊歇 (Katherina Reiche) 則認為，此舉可能受到美國國內政治壓力影響。

梅爾茨指出，在七大工業國 (G7) 討論中，六個成員國都明確表示反對此舉，但美國最終仍決定推動豁免措施。他表示，目前市場面臨的是價格問題，而非供應量不足，因此質疑華府作出這項決策的其他動機。

挪威首相斯托爾 (Jonas Gahr Stoere) 也表示，不應放寬對俄羅斯的能源制裁。法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩先前亦表達類似立場，認為維持對俄能源壓力仍是重要政策工具。

俄羅斯表達歡迎 全球能源市場波動加劇

克里姆林宮對美國決定表示歡迎。俄羅斯總統府發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，美國此舉旨在穩定全球能源市場，在這一點上俄羅斯與美國的利益一致。

他指出，若沒有大量俄羅斯原油供應，全球能源市場難以維持穩定。數據公司 Vortexa 資料顯示，目前約有 730 萬桶俄羅斯原油處於海上儲存狀態，另有約 1.486 億桶正在運輸途中。

此外，市場上仍有多達 42 萬公噸柴油與輕質燃料油處於海上儲存，可在未來進入市場交易。

美國此舉也與近期中東局勢升溫密切相關。美國與以色列對伊朗發動空襲後，荷姆茲海峽航運幾乎陷入停滯，全球能源供應受到衝擊。國際能源總署 (IEA) 指出，中東戰事正造成史上最大規模的石油供應中斷風險。

不過船舶追蹤機構 Kpler 指出，這項豁免措施可能不會帶來顯著的新需求，因為多數貨物早已被亞洲買家接手，特別是印度。該措施主要讓已在運輸途中的俄羅斯原油完成航程並順利卸貨。

華府此次豁免措施適用於 3 月 12 日之前裝載的俄羅斯原油與石油產品，並將持續至華盛頓時間 4 月 11 日午夜。

市場普遍認為，美國政府此舉也反映出對油價上漲的政治壓力。隨著全球油價飆升，能源成本可能衝擊美國企業與消費者，並影響今年 11 月期中選舉的政治局勢。

在美國宣布措施後，泰國副總理皮帕 (Phipat Ratchakitprakarn) 表示，泰國已準備購買俄羅斯原油並計畫展開談判。日本也表示，將重新評估是否進口俄羅斯原油。