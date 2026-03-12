鉅亨網編譯段智恆 2026-03-12 23:13

《彭博》周四 (12 日) 援引知情人士消息報導，為遏制近期油價與汽油價格大幅上漲，美國川普政府正計畫暫時放寬一項已有逾百年歷史的海運法規，允許外國油輪在美國港口間運輸能源產品，以加快燃料供應。

油價飆升！川普政府擬暫停百年《瓊斯法案》 引入外國油輪穩定供應(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，政府準備針對《瓊斯法案》(Jones Act) 發出為期 30 天的豁免。該法規要求在美國港口之間運輸貨物必須使用美國建造、懸掛美國旗並由美國船員操作的船舶。若豁免生效，外國油輪將可協助把墨西哥灣沿岸等地的燃料運往美國東岸煉油廠與能源市場。

‌



由於相關決策尚未公開，知情人士要求匿名。

這項措施是川普政府應對能源價格飆升的多項選項之一。隨著伊朗戰事升溫，原油與汽油價格近期急劇上漲，美國政府正尋求多種方式穩定能源市場。

白宮周三已宣布，將從戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve) 釋放 1.72 億桶原油，並與多國協調向全球市場釋出共計 4 億桶緊急石油儲備，以緩解供應衝擊。

《瓊斯法案》豁免過去通常在緊急情況下才會啟動。例如 2022 年 10 月，美國曾在颶風費歐娜 (Fiona) 襲擊後，允許一艘油輪向波多黎各運送燃料時暫時豁免該法規。