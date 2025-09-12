【台股操盤人筆記】台股連漲四月，短線可調節、逢拉回進行長期布局

‌



經理人視角： ●大盤利多因素： （一）降息預期升溫： 經濟數據支持聯準會降息，9 月聯準會降息成市場共識 （二）低基期補漲： 中小型股轉強勢，資金尋找成長題材，低基期個股有望補漲，市場情緒仍偏正向 （三）AI 需求強勁： Rubin 伺服器高功耗推升供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞 ●大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力： 大盤連續 4 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）庫存壓力浮現： 關稅壓抑經濟成長，加上提前拉貨效應減弱，動能趨緩，留意企業庫存去化壓力 ●台股連漲四月，短線可調節、逢拉回進行長期布局 台股自 7 月以來表現強勢，大盤持續走高，即便面臨關稅議題與第二季匯損干擾，市場反應仍穩健，利空並未造成明顯衝擊。進入 8 月後，市場高度預期聯準會將於 9 月啟動降息，資金行情備受期待，進一步推升市場情緒，盤面出現藍籌股與轉機股同步創高，反映短線過熱跡象。需留意的是，若聯準會如預期在 9 月下旬降息，短期可能出現利多出盡風險，尤其若意外降息 2 碼，更需警惕是否反映經濟快速惡化的可能性。考量台股已連漲四個月，投資人應保持居高思危，對本益比偏高的個股適度獲利了結。但從中長線角度來看，籌碼面尚未失序，加上 AI 產業展望持續樂觀，即使盤勢震盪，藍籌績優股仍具下檔支撐，建議投資人短線（1-2 個月內）可逢高調節部位，待震盪過後，年底前逐步拉高持股比重，以迎接 2026-2027 年在資金與基本面雙重支撐下的長期成長機會。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】