鉅亨網新聞中心 2026-03-10 20:50

一場被稱為「全民養蝦」的狂歡正橫掃中國互聯網。從深圳、北京到杭州，名為 OpenClaw 的開源 AI 工具交流會場場爆滿，甚至有人在二手平台付費找人代裝。

這款因 Logo 酷似龍蝦而被暱稱為「小龍蝦」的工具，由奧地利開發者 Peter Steinberger 打造，在 GitHub 上的星標數短短幾周內便突破 29 萬，超越了 React 十多年的紀錄。輝達執行長黃仁勳甚至認為，OpenClaw 可能是迄今最重要的軟體發布。

雲端巨頭集體下場

這股熱潮迅速引發騰訊、阿里巴巴、字節跳動、京東與百度五大雲廠商的集體參戰。這些大廠紛紛推出「一鍵免費安裝」服務，表面是技術普惠，實則是流量與生態的「鎖定戰」。專家分析，一旦用戶在特定雲平台上部署 OpenClaw，後續的存儲、帶寬與 API 調用成本將產生深度依賴，高昂的遷移成本將使用戶長期留在其生態內。

應用場景全面爆發

OpenClaw 的強大在於其作為 AI 模型樞紐的調度能力。獵豹移動董事長傅盛僅用 14 天便開發出名為「三萬」的助理，不僅能自動回覆拜年訊息，甚至能自我編碼上線網站。小米則推出交互產品 miclaw，試圖將智慧型手機轉化為能操控 IoT 設備的超級 AI 管家。騰訊也針對職場需求推出 WorkBuddy，協助員工全自動撰寫報告。更有開發者實現了「Bot 指揮 Bot」，預示著未來自動化 AI 軍團的崛起。

政策補貼與安全隱患並存

地方政府也積極推波助瀾。深圳龍崗區與無錫相繼發布政策，為 OpenClaw 相關應用提供最高 200 萬至 500 萬元的真金白銀補貼，旨在扶持「一人公司」模式。

然而，監管層與安全專家也發出警告。工信部指出，配置不當的 OpenClaw 存在嚴重的數據洩露隱患，甚至有用戶遇到智能體失控群發訊息的情況。

中美競爭新賽道