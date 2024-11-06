川普當選關稅政策恐引發全球貿易戰？ 專家：運費成本恐激增，「這產業」反有望受惠！
鉅亨研報 2024-11-06 17:12
共和黨候選人川普競選聲勢高漲，讓近期金融市場再度動盪，川普曾其總統任內期間實施驚動全球的關稅措施，尤其對中國商品進口大規模抵制或課稅措施，讓不少企業成本增加。根據市場消息指出，川普談及對中國的關稅部分，目標是將新關稅提升至 60％至 100％之間，且將對其他所有國家全面調升進口關稅 10％。野村投信表示，倘若前述成真，將導致企業運費成本大增問題。事實上，美中貿易戰催生「洗產地」需求、或者「近岸外包 (nearshoring)」需求激增，也就是中國廠商將半成品運送到關稅較低國組裝或生產，但在此同時也帶來龐大海運需求。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳分析指出，回顧 2018 年 3 月 8 日美國宣布對中國鋼鋁課徵關稅、開出美中貿易戰第一槍，若截至 2019 年底疫情前，代表貨櫃航運價格的上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 當時就上漲了 24.1%，倘若觀察全球航運指數，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為代表，自最早資料日同樣截至疫情前則上漲 33.0%，表現亮眼；爾後儘管美中仍有許多角力，若排除疫情期間的特殊市況，自 2022 年 10 月 7 日美國再次宣布新一輪抵制措施，即擴大對中國晶片與半導體等禁令，再度引起企業「繞道」生產的運輸需求，截至當前 SFCI 又再度推升了 11% (過程最高漲幅一度達 93.1%)，觀察航運類股 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數則上漲 90.3%，表現相當亮眼。
與去年航運公司調配運力導致的爆艙不同，本輪貨櫃海運市場幾乎全航線爆艙的情況，主要原因在於，本輪爆艙已與耶誕旺季、中國農曆春節前的出貨脫離關係，而是受到美國 11 月總統大選影響，大選結果可能影響後續美國相關關稅政策的落地，推動客戶提前出貨。張怡琳進一步表示，受近期航運公司提漲運價影響，不少貨主趕在漲價前集中發貨，引發搶艙、爆艙。根據 Geek Rate 最新資料顯示，上海至洛杉磯、長灘港航線運價（出發航次時間同上）報價在 4,147 美元 / FEU 至 7,213 美元 / FEU。在歐線方面，上海至鹿特丹航線的報價，除韓新海運（HMM）10 月 26 日出發航次報價仍在 2,906 美元 / FEU 外，其餘航運公司 10 月底至 11 月中旬出發航次報價的範圍為 3,168 美元 / FEU～4,861 美元 / FEU。根據航運市場消息指出，目前航次近乎全航線爆艙將延續到 11 月，航運「出貨潮」持續時間持續維持至今年年底乃至明年 1 月。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，目前全球航運仍屬於供需吃緊情況，根據 Alphaliner 截至 9 月底統計，全球僅 0.6% 貨櫃船屬於純閒置狀態，過去 9 個月平均僅 0.7% 貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準；目前又進入傳統第四季旺季，廠商除了持續拉貨以備歐美年底假期消費潮，倘若此次總統寶座真由川普拿下，根據 2018 年以來多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨 / 拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的表現空間。
但漢遠進一步補充，由於投資全球航運股仍屬於單一產業，波動風險較全球一般股票型為高，且影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、政策措施、地緣政治事件與氣候因素等，仍須留意航運股的波動風險。對於想參與航運股機會的投資人來說，除了花時間研究挑選個股之外，最簡單的做法就是透過定期定額長期投資、或利用盤勢整理時分批佈局，例如透過國內首檔航運 ETF，00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，其追蹤指數 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，目前 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數本益比不到五倍，股價淨值比低於一的優勢 *，航運後市值得期待。對航運股投資有興趣的人來說，是個值得納入長期布局的選擇，也是參與全球航運機會不錯的方式，有興趣的投資人不妨評估自身風險承受度並做好資金配置，尤其短期內若溢價過高須留意價格波動風險，建議以單筆分批或定期定額布局，都會是參與航運長期投資機會的良方。(* 資料來源：Bloomberg，採 2025 年底預估值，資料日期：2024/11/1)
投資應注意單一產業 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，若交易市價高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，根據效率市場調節機制，ETF 市價會朝向淨值靠攏，因此溢價買進代表買貴，建議投資人不要再一窩蜂搶進，以防可能有被套牢的風險。在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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