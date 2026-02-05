鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 06:00

投資人遲遲等不到反彈訊號，科技股賣壓延燒，軟體股成為重災區，幣圈遭血洗拖累區塊鏈類股，美股主指週四 (5 日) 再度重挫，道瓊瀉近 600 點， 那指與標普指數均跌超 1%。

市場評估 Alphabet (GOOG-US) 大舉加碼 AI 投資計畫之際，也同步消化最新就業數據所釋出的勞動市場轉弱訊號。

‌



勞動市場釋出更多降溫訊號。美國上週初領失業救濟金人數高於市場預期，職缺數下滑至 2020 年以來最低水準。另外， Challenger 數據顯示，1 月裁員公告數創下 2009 年以來最疲弱的同期表現。市場接下來將等待政府於下週三公布的最新非農就業報告，以進一步確認景氣與就業走勢。

所有加密貨幣崩跌超 10%，比特幣摜破 63,000 美元，跌至 2024 年以來最低水準，並抹去川普第二任期以來累積的全部漲幅。

白銀週四盤中一度暴跌 17%，完全回吐前兩日漲幅，市場傳出中國買盤大舉拋售持倉。華爾街也開始辯論，近期黃金與白銀創紀錄漲勢是否過快，是否仍有進一步修正空間。

國際油價同樣大跌。市場傳出美國與伊朗已同意週五在阿曼舉行會談，降低雙方爆發軍事衝突、進而干擾中東供應的疑慮。

美股週四 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 592.58 點，或 1.2% ，收 48,908.72 點。

那斯達克指數下跌 363.993 點，或 1.59%，收 22,540.586 點。

S&P 500 指數下跌 84.32 點，或 1.23%，收 6,798.4 點。

費城半導體指數下跌 4.518 點，或 0.06%，收 7,614.638 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 353.16 點，或 2.40%，收 14,381.50 點。

標普 11 大板塊中，賣壓集中在原物料、非必需消費與科技類股。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 漲 0.18%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.21% ；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 大跌 4.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.42%。

台股 ADR 多回暖上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.53%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.69%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.89%。

企業新聞

Hims & Hers Health(HIMS) 於週四拋出震撼彈，宣布推出 Wegovy 學名藥，定價僅需 49 美元 (約台幣 1,560 元)，引發全球醫療保健公司諾和諾德 ADR (NVO-US) 拋售潮，該股崩跌 8.30% 至每股 43.34 美元。

令投資人意外的是，Google 母公司 Alphabet 提出 2026 年資本支出上看 1,850 億美元的計畫，遠超市場預期。Alphabet A 股 (GOOGL-US) 收跌 0.5%，盤中一度大幅下挫後收復部分跌幅。

高通 (QCOM-US) 週四慘跌 8.46% 至每股 136.30 美元。該公司對本季財測遠低於華爾街預估，並指出全球記憶體晶片短缺將壓抑手機銷售及整體裝置需求。

Anthropic 發表新一代旗艦大模型 Claude Opus 4.6，主打將 AI 能力從程式開發延伸至更廣泛的白領工作場景，可作為「AI 同事」，factset research systems (FDS-US) 暴跌超 7%，標普全球 (SPGI-US) 挫近 3%，湯森路透 (TRI-US) 重摔超 5%。

華爾街分析

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 對 Investing.com 表示，Alphabet 亮眼的第四季與全年成績，仍未能消除市場對「AI 巨額投資是否能在短期內帶來足夠回報」的疑慮，而高通因記憶體供應瓶頸未能繳出超預期表現，也可能讓多頭更感挫折。

Marex 高級全球市場策略師 Ilan Solot 表示，近期市場拋售並非單一因素引發，而是多重壓力交織所致，包括部分科技股走弱、黃金表現亮眼、避險情緒升溫，以及市場對加密貨幣估值框架的普遍質疑。

他指出，雖然短期前景可能仍偏悲觀，但最嚴峻的階段或許已經過去。他補充，歷史經驗顯示，這類大幅回檔往往是長線投資人逢低布局的機會，許多人也可能會以此角度解讀目前行情。