【袁志峰專欄】中港股市皆呈技術突破

袁志峰 2024-11-06 04:50

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今日推介 - 百度 (9888, $90.3), 目標價 $99.0, 止損價 $86.0

1) 股市前景

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受 A 股上升帶動，周二港股顯著上升。恒指以全日高位收市，重越 21000 點，呈技術突破，成交激增。南向資金維持大額淨買入。筆者仍然看好港股中長線表現，預期中央宏觀政策落實後有利經濟及股市復甦。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 158 點，隨後輾轉上揚至收盤，以全日高位收市， 收報 21006 點，升 439 點或 2.1%。成交額按日增 46% 至 1699 億元。10 月份日均成交額 2549 億元。

港股通南向資金淨買入約 94 億元，盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及阿里 (9988) 錄得 20.2、6.6 及 6.5 億元淨買入，中芯國際 (981)、理想汽車(2015) 及融創中國 (1918) 錄得 10.2、1.8 及 1.4 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入約 170 億元，10 月淨買入 838 億元。

恒指升 2.1%，成份股 77 升 5 跌。舜宇光學 (2382)、農夫山泉(9633) 及李寧 (2331) 漲逾 14%、9% 及 7%，為升幅最大藍籌。中芯國際 (981) 及百威亞太 (1876) 升逾 6%。中國人壽 (2628) 升逾 5%。中國平安 (2318)、港交所(388)、中國宏橋(1378)、華潤啤酒(291)、蒙牛乳業(2319) 及石藥集團 (1093) 漲逾 4%。安踏體育 (2020)、吉利汽車(175)、招商銀行(3968) 及龍湖集團 (960) 升逾 3%。攜程 (9961) 及中國海外發展 (688) 升近 3%。長江基建 (1038) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。電能實業 (6) 及萬洲國際 (288) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.6%，收報 4693 點，成份股 28 升 2 跌。大型科技股跑贏大市，阿里 (9988)、騰訊(700) 及百度 (9888) 升逾 2%，美團 (3690) 及小米 (1810) 升逾 3%，快手 (1024) 漲逾 10%。舜宇光學 (2382) 升逾 14%，為升幅最大成份股。商湯 (20) 升逾 7%。中芯國際 (981)、華虹半導體(1347)、金蝶國際(268)、比亞迪電子(285) 及京東健康 (6618) 升逾 6%。阿里健康 (241) 及眾安在線 (6060) 升逾 5%。金山軟件 (3888) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 4%。理想汽車 (2015) 及微博 (9898) 跌少於 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，大型科技、手機零件、晶片、軟件、線上醫療、内險、券商、啤酒、餐飲及體育用品股跑贏大市，漲幅居前。中金公司 (3908)、中國銀河(6886) 及華泰證券 (6886) 漲 8%-10%。百勝中國 (9877) 及海底撈 (6862) 漲 7% 及 3%。

周二上証指數低開 0.1%，早段曾跌 0.2%，隱後穩步上揚至收盤，以全日高位收市，收報 3386.99 點，升 2.3%。深証成指升 3.2%。科創 50 指數升 4.4%。滬深兩市總成交約 23000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 6100 億元，10 月份日均成交額約 19800 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財新中國 10 月服務業 PMI 回升至 52，較 9 月升 1.7 個百分點，為近三個月高點，顯示服務業景氣度回升。(信報)

4) 個股訊息

越秀地產 (123) 公布，藉附屬公司武漢康景，通過公開掛牌方式以 63.83 億元人民幣，成功競得北京市海淀區功德寺地皮。(信報)



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