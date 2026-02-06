鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-07 06:16

美元周五 (6 日) 下跌，但跌幅有限，整體仍創下近一個月來最佳單周漲幅。

一周前，前聯準會 (Fed) 理事華許 (Kevin Warsh) 獲提名為下一任央行主席，美元因此大幅走強。市場將此人事解讀為偏鷹，並引發華許可能推動縮減資產負債表的預期，本周美元延續了這股提振力道。

‌



紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 97.68。但本周仍上漲約 0.7%，為 1 月初以來表現最佳。

全球股市出現自去年 11 月以來最大單周跌幅，投資人一方面擔憂人工智慧的龐大支出，另一方面也關注 AI 工具對多個產業可能造成的衝擊。

在避險需求推動下，美元受惠，美元指數升至 1 月第三周以來的高檔水準。

ING 分析師在報告中指出，「很難判斷美國科技股是否還會出現新一波大幅下跌，但可以確定的是，從長期、經周期調整後的本益比來看，標普 500 指數已接近數十年來的極端水準，且買方資金看起來幾乎已全面進場。」

本周原本市場高度關注的每月就業報告，原訂於周五公布，但已延後至下周。不過，交易員本周仍看到多項偏弱的勞動市場指標。

ING added.ING 補充指出，「這些數據正試圖自 4 月的大幅下滑中反彈。若再出現意外下探，可能對美元略為不利，因為這會提醒市場，消費仍高度依賴股市表現。」

歐元、英鎊反彈

歐元兌美元上漲 0.4% 至 1.1820，此前歐洲央行 (ECB) 如預期在周四維持利率不變。

ING 表示，「歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在昨日的記者會上已相當明確表示，央行並未因歐元走強而接近降息邊緣。」

英鎊兌美元上漲 0.6% 至 1.3618，收復了周四接近 1% 的跌幅。當日英國央行 (BoE) 同樣宣布維持利率不變，但決策結果的投票差距意外地接近。

亞洲市場方面，美元兌日元幾乎持平於 157.06，但本周累計仍上漲約 1.5%

市場焦點集中在日本周日舉行的眾議院大選，民調顯示首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 所屬的保守派政黨可望大勝。

若在眾議院取得更大多數席次，將使高市早苗在推動擴張性財政政策上擁有更大空間，包括大規模減稅與增加政府支出。

截至台灣時間周六 (7 日) 約 6:10 價格: