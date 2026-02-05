鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-06 06:00

巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。

中國反擊了！貨物要改道，加強巴拿馬進口商品檢查。（圖：Shutterstock）

據《彭博》周四（5 日）報導，知情人士透露，中國要求國有企業暫停與巴拿馬展開新計畫談判，此舉可能導致價值數十億美元的潛在投資受阻。

據《觀察者網》報導，目前中國國有企業在巴拿馬的既有基礎設施項目包括：耗資 14 億美元的巴拿馬運河第四橋項目、中國港灣工程公司承建的阿馬多爾郵輪碼頭、中鐵隧道局承建的一段地鐵線路。

消息人士表示，中方還要求航運企業在不顯著增加成本的前提下，考慮貨物改道，經由其他港口運輸。

此外，中國海關部門已加強對巴拿馬進口商品檢查，涵蓋香蕉、咖啡等農產品。

對於上述報導，中國外交部發言人林劍周四在例行記者會上強調：「中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的。」

美國《CNBC》周三指出，中國外交部上周五的表態還是該判定「有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴諸法律程序在內的所有權利」，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

中國國務院港澳事務辦公室周二在評論中態度強硬批評巴拿馬的判定荒謬至極、屈從霸權、為虎作倀」，要求巴方「認清形勢、迷途知返」，並警告「如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」！