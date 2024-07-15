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多頭填息機會高 不容錯過的台股ETF除息 這檔最會漲又最會配

鉅亨研報 2024-07-15 14:20

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多頭填息機會高 不容錯過的台股ETF除息 這檔最會漲又最會配。(圖:shutterstock)

台股 ETF 除息旺季來臨，市場關注元大台灣 50（0050）、富邦台 50（006208）等重量級市值型 ETF 將在今（16）日除息。不過，台股持續創新高，壓縮了股息殖利率表現，但卻有個令人驚奇的發現，有一檔低調市值型 ETF－FT 臺灣 Smart ETF（00905）默默飆漲，近一周漲幅近 7% 勇冠整體台股 ETF，打敗全部市值型、主題型 ETF，甚至打趴「正 2」的台股，然而單次股息殖利率仍是 16 日除息的最高一檔，重點股價還超低好入手。

 

FT 臺灣 Smart ETF（00905）本次每受益單位配發金額 0.37 元，7 月 11 日收盤價 15.49 元，相較於股價動輒上百元的老牌台股 ETF，一張只要 1.5 萬多元門檻相對低，單次股息殖利率 2.38%，可說股價會飆、殖利率又高的地表最強市值型台股 ETF，即將在 16 日除息，想參加這次除息的最後買進日是 15 日。

 

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳接連在 2024 年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）為人工智慧（AI）揭示伺服器、機器人更多元應用商機，加上全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜 AWS、微軟、Google、Meta 積極加大投資 AI，今年資本支出合計可望逾 1,700 億美元、逾新台幣 5.4 兆元，創下歷史新高，較去年 1,300 億美元，大幅增加 21%，台積電、鴻海等台廠供應鏈成為最大受惠者。

AI 供應鏈利多紛紛發酵，加上美國聯準會（Fed）今年下半年降息有望，有利成長股表現，台股今年看回不回，由台積電等權值股領軍上攻，統計至 7 月 11 日，集中市場加權指數飆漲 6,459 點，漲幅高達 36%，在全球主要股市中，僅次於美國費城半導體指數的 41.4% 漲幅。市值型台股 ETF 因為台積電等權值股持股占比高於大盤權重，漲幅勝過大盤，富邦台 50 （006208）、元大台灣 50 （0050）、富邦摩台 （0057）、FT 臺灣 Smart （00905）同期間漲幅分別為 54.12%、49.69%、48.15%、47.66%，分居今年以來原型的市值型台股 ETF 前四強。

如果將時間拉短來看，統計到 7 月 11 日的近一周漲幅，超過 60 檔台股 ETF（包含槓桿型、反向型）中，FT 臺灣 Smart ETF（00905）近一周股價漲幅 6.98%，不僅打敗全部市值型、主題型 ETF，甚至超越多頭時漲勢通常較為兇猛的「正 2」台股 ETF，包括國泰臺灣加權正 2（00663L）、元大台灣 50 正 2（00631L）、群益臺灣加權正 2（00685L）、富邦臺灣加權正 2（00675L）等，為近期台股 ETF 績效新亮點。

台股 ETF 除最近股價表現強勢之外，除息、填息也是投資圈的熱門話題。本周除息的第一波高峰落在 16 日，當天除息的有元大台灣 50（0050）、元大 MSCI 台灣（006203）、富邦台 50（006208）、富邦公司治理（00692）、富邦台灣半導體（00892）、FT 臺灣 Smart（00905）、中信臺灣智慧 50（00912）等眾多台股 ETF。以 7 月 11 日股價收盤價比較單次配息殖利率，FT 臺灣 Smart（00905）以 2.38% 居冠，其他幾乎都在 1% 以下。

攤開 FT 臺灣 Smart（00905）成分股表列，可發現其前五大成分股：台積電占 32.31%、鴻海占 6.48%、聯發科占 5.04%、廣達占 3.48%、台達電占 3.33%，跟老牌市值型 ETF 的台積電占比超過五成不同，相對平均分散，搭上這波領漲台股的權值股 F5 漲勢順風車。

可見得選股優勢是勝出原因，背後主要是因為 FT 臺灣 Smart ETF（00905）追蹤「特選 Smart 多因子指數」，主打透過量化多因子篩選機制把關選股，強調漲時重「勢」，跌時重「質」，每季定期審核並合理調節持股，降低風險波動，且自 2009 年以來，據統計，每年特選 SMART 多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率，是兼顧資本利得與息收的選項。

市值型台股 ETF（含槓桿型）近期績效前 12 名

註：7月配息金額、單期配息殖利率為2024/7/15除息之ETF 資料來源：CMoney 統計至2024/7/11
註：7 月配息金額、單期配息殖利率為 2024/7/15 除息之 ETF 資料來源：CMoney 統計至 2024/7/11

 

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