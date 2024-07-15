法人持四大理由 下半年宜投資水電瓦斯與公用事業平衡風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 10:43

AI 帶動半導體股過關斬將，頻創新高峰，下半年投資人資產配置中，宜納入哪類資產平衡風險呢？第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映以四大理由建議，資產配置適度納入防禦性的水電瓦斯、公用事業類股。

林志映說明，下半年全球貨幣政策指標關注焦點，美國聯準會可能於 9 月份啟動新一輪降息循環，今年底前，美國及歐洲央行都可能執行 1 至 2 碼的預防性降息，將有利水電瓦斯與公用事業等防禦類股的評價重估回到合理價值水準，加上產業營收與獲利成長穩定，財務槓桿維持可控性，擁有穩健現金流，Bloomberg 統計，今年基礎建設的獲利成長率可達 7%，相較去年的 2% 顯著提升。

過去幾年在高利率趨勢下，循環性產業與防禦型產業的相對報酬持續攀升，由 2020 年約 100% 水準區間，一路攀升至今年的高峰在 180% 至 170% 附近，根據標普產業指數報酬統計，近一年及今年以來公用事業漲幅在 5% 至 10% 間，相對落後成長型循環性產業三成至五成的漲幅，公用事業類股漲幅落後，迎接降息評價重估，有機會出現補漲行情。

其次，看好全球數位化高速發展，林志映指出，AI 人工智慧新興科技、資料中心等運轉，仰賴電力、水力等龐大需求，包括 Google、微軟等科技巨擘指出，過去一年在資料中心與 AI 發展帶來的耗能，使得溫室氣體排放量相較過去幾年增加三成至五成，這也同步驅動龐大的清潔能源需求，各國及各大廠為了符合環境永續規範的要求，也會在相關領域投入支出。

不過，林志映也提醒，今年是歐美主要國家重要選舉年，歐洲率先開跑，法國與英國選舉結束後，仍傾向支持清潔能源政策發展，美國選舉還要等年底，市場中性看待選情與對相關能源政策影響。

第三個公用事業的成長動能來自傳統基建的運輸需求，林志映說明，經濟復甦帶動旅遊、商務及貨運等交通運輸需求提升，各國積極鐵路、公路等交通設施的開發及更新案；此外，紅海航道危機影響全球航運量與海運價格的高漲，部份海上貨運需求也轉向中歐、中亞班列等陸路需求，使得鐵路貨物運輸激增，或採跨境公路作為替代方案等，JP Morgan 資料顯示 ，歐洲傳統基建的評價深具投資吸引力，未來兩年展現穩健獲利，現金與營運績效提升，強化股息配發能力。