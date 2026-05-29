鉅亨網編譯段智恆 2026-05-30 03:00

美國 4 月商品貿易逆差意外縮小，受惠於原油與石油產品出口創新高，抵消人工智慧 (AI) 熱潮帶動的資本財進口大幅增加。不過，經濟學家警告，隨著企業持續擴大 AI 投資、補充庫存及關稅調降效應發酵，未來數月進口可能再度攀升，使貿易逆差擴大壓力重現。

原油出口創高抵銷AI進口潮 美國4月貿易逆差意外縮小(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部周五 (29 日) 公布，4 月商品貿易逆差較前月縮減 3.4% 至 824 億美元，優於市場預估的 865 億至 870 億美元。商品出口月增 4% 至 2,197 億美元，進口則增加 1.9% 至 3,021 億美元。

‌



出口成長主要來自資本財、消費品及工業用品。其中，原油與石油產品出口表現尤其強勁。受到美伊衝突導致中東能源運輸受阻影響，美國能源業者趁勢填補市場缺口。根據美國能源資訊署 (EIA) 資料，美國 4 月原油出口量突破每日 640 萬桶，創歷史新高，汽油、柴油與航空燃油出口也同步增加。

不過，AI 投資熱潮仍持續推升進口需求。商務部數據顯示，4 月資本財進口較去年同期大增 40.1%，創下歷史新高。市場普遍認為，資料中心建設與 AI 基礎設施擴張，是推升電腦設備與相關產品進口的主要原因。

Pantheon Macroeconomics 資深美國經濟學家 Oliver Allen 指出，數據顯示與 AI 熱潮相關的電腦設備進口仍在快速成長。Nationwide 金融市場經濟學家 Oren Klachkin 也認為，企業對 AI 的持續投資以及科技業以外領域的需求成長，將繼續支撐進口表現。

貿易數據也顯示，美國汽車及零組件出口下滑，食品、飼料與飲料出口同樣減少。出口雖受到能源銷售帶動，但分析人士認為，中東戰事與全球需求放緩仍可能限制未來出口成長動能。

另一方面，企業補庫存跡象持續浮現。商務部數據顯示，4 月批發庫存月增 0.5%，零售庫存增加 0.7%；若觀察截至 4 月的三個月期間，零售庫存增加 1.5%，創 2024 年 10 月以來最大增幅，批發庫存則成長 2.9%，為 2022 年 8 月以來最大增幅。

市場認為，美國最高法院今年稍早推翻川普政府部分全面性關稅措施後，企業正加快進口與建立預防性庫存，以降低中東衝突可能造成的供應鏈風險。不過，也有經濟學家警告，庫存上升可能反映需求正在放緩。