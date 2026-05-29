鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 06:13

《MarketWatch》報導，隨著市場對 AI 衝擊軟體業的憂慮逐漸消退，工作流程管理軟體公司 ServiceNow(NOW-US)正迅速擺脫年初的重挫陰霾，並帶動其他軟體股同步走高。ServiceNow 周五 (29 日) 大漲 14.4%，連續第三個交易日收高。

根據道瓊市場數據，ServiceNow 5 月累計漲幅達 40.8%，創公司 2012 年 6 月上市以來最佳單月表現。

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這波漲勢與今年稍早的慘烈賣壓形成對比。ServiceNow 今年以來股價仍下跌近 19%，其在 2026 年前四個月曾重挫超過 42%，主要因投資人擔憂 AI 將顛覆傳統企業軟體商業模式。

不過，市場對 ServiceNow 及部分軟體股的信心正逐步回升。上周初，ServiceNow 創下一年來最佳單日表現，美國銀行分析師 Tal Liani 也重新啟動該股研究，並給予買進評級。

Liani 指出，ServiceNow 推出的 AI Control Tower 平台，可協助企業集中治理與管理自主 AI 代理，在企業內部扮演「對任務相當關鍵」的角色。

整體軟體產業也出現廣泛反彈。追蹤軟體類股的 iShares 擴展科技軟體產業 ETF(IGV-US) 周五上漲 6.3%，5 月累計漲幅超過 21%。

Global X 研究主管 Tejas Dessai 表示，投資人正逐漸認識到 AI 時代資料生態系的重要性。「一方面，你透過 AI 擴大規模，產生更多資料與資訊。另一方面，你也必須投入更多資源保護這些資料。整個資料生態系、資料基礎建設生態系及資安領域，都是參與 AI 浪潮極具吸引力的投資機會。」

本周其他軟體公司的利多消息，也推動整體產業氣氛回暖。Snowflake 公布強勁財報後，股價自周三盤後以來已大漲近 46%。財報顯示，AI 需求增加正持續推動其核心資料平台業務成長。