川普遇襲後 瑞銀調高預測共和黨勝率45% 看好瑞郎和黃金避險資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 18:44

該事件對於選舉將產生的影響，瑞銀財富管理 CIO 全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，隨著加強安全措施和競選訊息的審視，預期短期內正式的競選活動將減少。同時也觀察到，拜登競選團隊已經暫停了對外活動並下架競選廣告。這將使得競選活動較為可控，但將更難以接近，進而影響選民的參與熱情和選情變化。

一個重要問題是此事件將如何影響搖擺選民的態度。雷根總統在 1981 年遭刺未遂後，他的聲望立即上升，但在事件發生後的 3 個月內，支持率的升幅出現縮窄。

因此，在首場總統辯論會之後，瑞銀調整了對美國大選潛在結果的概率預測，目前預期共和黨大獲全勝（即 “紅色浪潮”）的概率為 45%，民主黨贏得總統大選但國會分治的概率為 30%，川普贏得總統大選但國會分治的概率為 15%，民主黨大獲全勝（即 “藍色浪潮”）的概率為 10%。

目前來看，在共和黨全國代表大會召開前夕，瑞銀維持上述情景預測概率不變。

針對投資方面的結論， 這次暴力事件使得本就動盪的選舉季更添一層複雜性。Mark Haefele 強調，投資者不應基於競選動態或對任何特定選舉結果的預測而大幅調整其投資組合，這次也一樣。

希望抵禦市場波動加劇並降低政治不確定性影響的投資者，可考慮以下策略：

股票方面，Mark Haefele 認為投資者應審視不同大選結果下風險較高的個股和行業配置並進行管理，例如非必需消費品，進口關稅提高將令該類股承壓。