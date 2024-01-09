投資級公司債華麗轉身，現在是10年難遇的布局良機！

全球經濟仍將處於新框架中，通膨水位雖於 2023 年急速下滑，去全球化的浪潮仍將使得通膨水位難以回到疫情前水準，美國經濟將持續降溫，各行業均可能陸續出現疲態，惟美國經濟韌性仍可能使聯準會短期內延續高利率水準一段時間；在迎接美國貨幣政策撥雲見日前景下，市場同樣也面對 2024 年經濟可能下行的風險，在此環境下固定收益資產更加發揮了配發利息收益的本質，現在正是逢低承接投資級公司債的絕佳時刻，不僅能領取收益，更能對抗波動兼顧投資風險。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前市場的主流看法是美國經濟有機會軟著陸，強勁的勞動市場有機會避免衰退發生，因此在沒有任何衰退的情況下，聯準會可能維持利率在高點更長的時間，這對企業融資成本或者股票評價來說都會有負面影響。觀察投資級公司債，在聯準會升息接近尾聲的環境下，可望由 2023 年的大逆風轉為順風；根據過去經驗來看，在美國經濟放緩時期，美國投資級公司債都有不錯的表現。此外，OECD 預測 2024 年全球經濟增長將由 2023 年的 2.9% 下降至 2.7%，為疫情後最低增長率，但尚能維持穩定。美國經濟增長將由 2.4% 掉至 1.5%，美國經濟在歷經 2023 年強勁增長後，2024 年增長將明顯放緩。2023 年美債殖利率隨聯準會持續升息而走揚，令債市承壓，然而隨著經濟逐漸降溫，「通膨升溫」與「央行升息」兩大債市殺手，在 2024 年可望轉身成為助攻角色，從歷史平均來看，美國 10 年期公債與 3 個月 Libor 利差由正轉負後 11 個月，美國經濟將陷入衰退，而經濟衰退通常發生在利差由負轉正的時候，美國仍持續處在景氣末期循環階段，一旦開始降息，貨幣市場基金吸引力將逐漸削弱，龐大銀彈可望重回債券懷抱，以 2019 年降息循環為例，貨幣市場基金開始出現流出後，投資級公司債將迎來穩定資金流入。此時布局高信評投資級公司債有二大投資優勢，首先是評價吸晴，利差擴大，安全性高，極具投資吸引力；其次是殖利率佳，提升更多緩衝空間。
在評價方面，張繼文指出，當前投資級公司債的評價較過去更便宜，報酬潛力也相對更大；如果聯準會開始啟動降息，對投資級公司債來說將是更大利多，過去 Fed 升息到頂後，都是絕佳進場時機點，現在已出現罕見的債券資產投資機會，讓懂得把握的人可以用大幅折價買入投資等級的好債券。目前美國投資級公司債指數的加權平均價格為 95 美元以下，不僅較過去 10 年的平均值折價超過 10%，也低於債券的發行面額 100 美元。當債券無違約，到期時發行人將以 100 美元的價格返還本金，資本利得空間仍值得期待。
在殖利率方面，張繼文表示，目前美國投資級公司債指數到期殖利率處於近十年最高區間，不僅可以滿足投資人的收益需求，萬一經濟真的面臨衰退，高殖利率也會提供投資人更多緩衝空間。從過去十年經驗來看，無論美國投資級公司債指數殖利率處於較低、中間或是較高的水平，只要在未來一年期間是持平的狀態，報酬率皆有不錯的表現，且當殖利率越高期間指數的累積報酬率就越高。在聯準會開始降息前，殖利率可能將下行一大段，當前反而是最佳進場機會。
投資級債殖利率超吸睛，高檔正是好買點
以美國投資級公司債指數為例，經歷近期強彈後指數目前殖利率仍達 5.24% 的十年高位，過去十年僅有三次波段高點超過 4%，當殖利率超過 4% 且達到波段高點後，未來六個月及一年表現均相當出色，對比之下目前的殖利率相當甜蜜。目前美國投資級公司債超過 5% 的殖利率，仍位於過去十年殖利率區間的相對高點，這樣的機會並不是天天都有的，希望兼顧品質與收益的投資人更應好好把握。此外，根據過去 20 年數據統計，升息到頂後殖利率難再破前高，且往往在降息之前就開始趨勢性走低，殖利率到頂後一年，美國投資級公司債有望展開上漲行情。分析過去 20 年美國兩次升息循環，10 年期公債殖利率見頂後的各資產表現，即便 2007 年金融海嘯發生，美國投資公司債仍逆勢上漲並表現領先 (4.20%)，在一般情況(2018 年) 下，當各類資產齊揚，高品質美國投資級公司債漲幅最為亮眼 (14.30%)，目前美國公債殖利率已由高點下行，正好為投資級公司債創造絕佳的投資機會。
現在正是布局投資級債好時機，甜蜜行情可期
張繼文進一步表示，投資級公司債基本面良好、信用風險低，存續期較長，受惠利率下跌程度較高，且較低違約率、價格與殖利率吸引力為最大優勢，利差就算擴張幅度也不會太大，加上投資級企業債持續吸金，投資人信心偏向正面，在聯準會政策 2024 年可望轉向寬鬆的前提下，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，因此，無論就殖利率水準 (收息) 還是價格 (反彈潛力) 來看，目前正是布局投資等級債的好時機。高盛投資級公司債策略團隊成立於 1996 年，擁有在不同多空循環管理投組 30 年豐富經驗，全球專業團隊包含超過 90 位專家，管理資產規模高達 1340 億美元。(資料來源：高盛(原：NN 投資夥伴)，野村投信整理。資料日期：2023/7/31)，高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原：NN (L) 投資級公司債基金) 目前持債數目近 700 檔 *，以美元投資級債為主，持債比重達 98.2%，若無強大研究團隊的支持，很難掌握如此龐大數量的債券投資，包括債券團隊智慧操盤，精準定位債市機會，靈活建構最佳類別債市配置，此外，美國投資等級債的發行企業，大多數營運多以美國國內為主，因此較不易受到地緣政治風險影響基本面，值得投資人納為長期投資的債券資產核心部位，利率依舊高檔的環境下，美國投資級債的投資效率佳、波動低，加上與風險性資產的低相關性，在顧風險的同時，亦能提升收益率，有攻有守是資產配置的百搭選擇，建議投資人依據己身風險承受度，將資產配置納入美國投資等級債，掌握債市投資良機。(* 資料來源：高盛 (原：NN 投資夥伴) ，野村投信整理，2023/10/31。)
高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原：NN (L) 投資級公司債基金) 績效
|
累積報酬 (%)
|
3 個月
|
6 個月
|
今年以來
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
自成立日
|
本基金
|
8.49
|
4.91
|
8.16
|
8.16
|
-10.68
|
-11.85
|
51.74
資料來源：理柏，以 X 美元累積股別、美元總報酬計算；資料日期：2023/12/31。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。
債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-240100017