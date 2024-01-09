投資級公司債華麗轉身，現在是10年難遇的布局良機！

全球經濟仍將處於新框架中，通膨水位雖於 2023 年急速下滑，去全球化的浪潮仍將使得通膨水位難以回到疫情前水準，美國經濟將持續降溫，各行業均可能陸續出現疲態，惟美國經濟韌性仍可能使聯準會短期內延續高利率水準一段時間；在迎接美國貨幣政策撥雲見日前景下，市場同樣也面對 2024 年經濟可能下行的風險，在此環境下固定收益資產更加發揮了配發利息收益的本質，現在正是逢低承接投資級公司債的絕佳時刻，不僅能領取收益，更能對抗波動兼顧投資風險。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前市場的主流看法是美國經濟有機會軟著陸，強勁的勞動市場有機會避免衰退發生，因此在沒有任何衰退的情況下，聯準會可能維持利率在高點更長的時間，這對企業融資成本或者股票評價來說都會有負面影響。觀察投資級公司債，在聯準會升息接近尾聲的環境下，可望由 2023 年的大逆風轉為順風；根據過去經驗來看，在美國經濟放緩時期，美國投資級公司債都有不錯的表現。此外，OECD 預測 2024 年全球經濟增長將由 2023 年的 2.9% 下降至 2.7%，為疫情後最低增長率，但尚能維持穩定。美國經濟增長將由 2.4% 掉至 1.5%，美國經濟在歷經 2023 年強勁增長後，2024 年增長將明顯放緩。2023 年美債殖利率隨聯準會持續升息而走揚，令債市承壓，然而隨著經濟逐漸降溫，「通膨升溫」與「央行升息」兩大債市殺手，在 2024 年可望轉身成為助攻角色，從歷史平均來看，美國 10 年期公債與 3 個月 Libor 利差由正轉負後 11 個月，美國經濟將陷入衰退，而經濟衰退通常發生在利差由負轉正的時候，美國仍持續處在景氣末期循環階段，一旦開始降息，貨幣市場基金吸引力將逐漸削弱，龐大銀彈可望重回債券懷抱，以 2019 年降息循環為例，貨幣市場基金開始出現流出後，投資級公司債將迎來穩定資金流入。此時布局高信評投資級公司債有二大投資優勢，首先是評價吸晴，利差擴大，安全性高，極具投資吸引力；其次是殖利率佳，提升更多緩衝空間。

在評價方面，張繼文指出，當前投資級公司債的評價較過去更便宜，報酬潛力也相對更大；如果聯準會開始啟動降息，對投資級公司債來說將是更大利多，過去 Fed 升息到頂後，都是絕佳進場時機點，現在已出現罕見的債券資產投資機會，讓懂得把握的人可以用大幅折價買入投資等級的好債券。目前美國投資級公司債指數的加權平均價格為 95 美元以下，不僅較過去 10 年的平均值折價超過 10%，也低於債券的發行面額 100 美元。當債券無違約，到期時發行人將以 100 美元的價格返還本金，資本利得空間仍值得期待。

在殖利率方面，張繼文表示，目前美國投資級公司債指數到期殖利率處於近十年最高區間，不僅可以滿足投資人的收益需求，萬一經濟真的面臨衰退，高殖利率也會提供投資人更多緩衝空間。從過去十年經驗來看，無論美國投資級公司債指數殖利率處於較低、中間或是較高的水平，只要在未來一年期間是持平的狀態，報酬率皆有不錯的表現，且當殖利率越高期間指數的累積報酬率就越高。在聯準會開始降息前，殖利率可能將下行一大段，當前反而是最佳進場機會。

投資級債殖利率超吸睛，高檔正是好買點

資料來源： Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2014/1/4~2024/1/3。以上採彭博美國投資級公司債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

以美國投資級公司債指數為例，經歷近期強彈後指數目前殖利率仍達 5.24% 的十年高位，過去十年僅有三次波段高點超過 4%，當殖利率超過 4% 且達到波段高點後，未來六個月及一年表現均相當出色，對比之下目前的殖利率相當甜蜜。目前美國投資級公司債超過 5% 的殖利率，仍位於過去十年殖利率區間的相對高點，這樣的機會並不是天天都有的，希望兼顧品質與收益的投資人更應好好把握。此外，根據過去 20 年數據統計，升息到頂後殖利率難再破前高，且往往在降息之前就開始趨勢性走低，殖利率到頂後一年，美國投資級公司債有望展開上漲行情。分析過去 20 年美國兩次升息循環，10 年期公債殖利率見頂後的各資產表現，即便 2007 年金融海嘯發生，美國投資公司債仍逆勢上漲並表現領先 (4.20%)，在一般情況(2018 年) 下，當各類資產齊揚，高品質美國投資級公司債漲幅最為亮眼 (14.30%)，目前美國公債殖利率已由高點下行，正好為投資級公司債創造絕佳的投資機會。

現在正是布局投資級債好時機，甜蜜行情可期

資料來源：彭博, 野村投信整理。資料日期：(上圖) 2004/1/4~2024/1/3 ，(下圖) *2007 年為 2007/6/12~2008/6/12，2018 年為 2018/11/5~2019/11/5。美國投資級公司債、全球投資級公司債與美國非投資級債採用彭博債券指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

張繼文進一步表示，投資級公司債基本面良好、信用風險低，存續期較長，受惠利率下跌程度較高，且較低違約率、價格與殖利率吸引力為最大優勢，利差就算擴張幅度也不會太大，加上投資級企業債持續吸金，投資人信心偏向正面，在聯準會政策 2024 年可望轉向寬鬆的前提下，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，因此，無論就殖利率水準 (收息) 還是價格 (反彈潛力) 來看，目前正是布局投資等級債的好時機。高盛投資級公司債策略團隊成立於 1996 年，擁有在不同多空循環管理投組 30 年豐富經驗，全球專業團隊包含超過 90 位專家，管理資產規模高達 1340 億美元。(資料來源：高盛(原：NN 投資夥伴)，野村投信整理。資料日期：2023/7/31)，高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原：NN (L) 投資級公司債基金) 目前持債數目近 700 檔 *，以美元投資級債為主，持債比重達 98.2%，若無強大研究團隊的支持，很難掌握如此龐大數量的債券投資，包括債券團隊智慧操盤，精準定位債市機會，靈活建構最佳類別債市配置，此外，美國投資等級債的發行企業，大多數營運多以美國國內為主，因此較不易受到地緣政治風險影響基本面，值得投資人納為長期投資的債券資產核心部位，利率依舊高檔的環境下，美國投資級債的投資效率佳、波動低，加上與風險性資產的低相關性，在顧風險的同時，亦能提升收益率，有攻有守是資產配置的百搭選擇，建議投資人依據己身風險承受度，將資產配置納入美國投資等級債，掌握債市投資良機。(* 資料來源：高盛 (原：NN 投資夥伴) ，野村投信整理，2023/10/31。)

高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原：NN (L) 投資級公司債基金) 績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 本基金 8.49 4.91 8.16 8.16 -10.68 -11.85 51.74

資料來源：理柏，以 X 美元累積股別、美元總報酬計算；資料日期：2023/12/31。

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