2026-02-12

美國眾議院週三 (11 日) 通過一項決議案，試圖推翻美國總統川普對加拿大課徵的關稅，罕見出現共和黨議員倒戈，對眾議院議長強生 (Mike Johnson) 構成政治挫敗，也凸顯共和黨內部對關稅政策分歧升溫。

該決議案由民主黨眾議員米克斯 (Gregory Meeks) 提出，最終以 219 票贊成、211 票反對通過，多名共和黨議員跨黨支持。民主黨方面僅有緬因州眾議員戈爾登 (Jared Golden) 投下反對票。

在此之前，眾議院週二才針對一項程序性規則進行表決，該規則原意是阻止眾議院在今年夏季 (至 7 月 31 日) 前對川普關稅政策提出挑戰，但在三名共和黨議員倒戈下，與民主黨聯手否決，使得關稅決議案得以進入正式表決程序。

倒戈的共和黨眾議員包括凱利 (Kevin Kiley)、培根 (Don Bacon) 與馬西 (Thomas Massie) 。

培根表決後在社群平台 X 表示，國會必須能就關稅進行辯論，並直言關稅對經濟全是「負面」，本質上等同一種重大稅負，最終由美國消費者、製造商與農民承擔。

米克斯則批評強生「持續逃避責任」，將國會依憲法第一條掌握的權力讓渡給川普。他表示，共和黨人如今面臨明確選擇：要不要與民主黨一起終結推高成本的關稅，或繼續迫使美國家庭為此買單。

由於眾議院共和黨僅握有極小多數席次，強生在民主黨全員出席並一致支持的情況下，最多只能承受一名共和黨議員跑票，否則就可能失守表決。

不過，市場普遍認為該案象徵意義大於實質。即使參議院也通過相關決議案，川普仍可能行使否決權，反對任何反關稅立法。