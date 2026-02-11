鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-12 06:00

美國財政部最新數據顯示，隨著關稅徵收金額大幅攀升，美國政府 1 月赤字較去年同期明顯縮小，市場關注，美國最高法院最快在 20 日公布美國關稅案裁決，若判決不利，恐迫使美國退還已徵收的關稅，進而衝擊聯邦財政。

根據數據，1 月美國透過關稅徵收的海關稅收達 300 億美元，使本財政年度迄今 (年初至今) 累計關稅收入達 1,240 億美元，較 2025 年同期大增 304%。

‌



關稅收入的成長也暫時緩解赤字壓力。美國財政部指出，在本財政年度第 4 個月，1 月財政赤字約 950 億美元，較去年同期下降約 26%。若以本財政年度迄今計算，聯邦赤字累計達 6,970 億美元，較 2025 年下降 17%；若納入日曆因素調整，赤字降幅約 21%。

報導指出，川普政府自 2025 年 4 月起啟動新一輪關稅政策，對所有進入美國的商品與服務加徵全面稅率，並針對特定國家推出所謂「對等關稅」。

此後白宮與貿易夥伴持續談判，雖對部分較激進的稅率有所退讓，但整體仍維持強硬基調。

不過，關稅政策的後續仍存在重大不確定性。最高法院去年 11 月已就川普政府援引的關稅法律依據進行口頭辯論，原預期裁決將於今年 1 月出爐，但至今仍未宣判，

大法官傑克森 (Ketanji Brown Jackson) 表示，案件之所以耗時，是因為涉及許多細緻且複雜的法律問題，法院必須審慎評估，外界不宜以審理時間長短臆測結果。

最高法院目前休庭，將於 2 月 20 日、約一週半後復會，關稅裁決可能最快在當天公布。

白宮內部目前憂心，若最高法院做出不利裁決，可能導致美國必須退還目前已徵收的龐大關稅收入。

另一方面，美國龐大的債務利息支出仍持續加重財政負擔。數據顯示，美國目前國債規模約 38.6 兆美元，1 月淨利息支出達 760 億美元，支出規模僅次於醫療保險、社會安全與醫療保健等主要項目。