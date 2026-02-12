鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-12 11:50

避險基金綠光資本 (Greenlight Capital) 操盤手安霍恩 (David Einhorn) 預期，美國聯準會 (Fed) 今年降息次數可能超越市場預期的兩次，讓他更有信心大舉押注黃金。

雖然美國周三 (11 日) 公布的 1 月非農就業報告意外強勁，稍稍澆熄了降息預期，但芝商所 (CME) 交易員目前仍預期 Fed 今年降息 2 碼 (0.5 個百分點) 的機率超過 88%。

‌



安霍恩則認為，市場憑就業報告認定不會降息的看法「有誤」，他主張，降息次數可能比市場預期更多，理由是已獲美國總統川普提名接掌央行的華許 (Kevin Warsh)，將有能力說服聯邦公開市場委員會(FOMC) 降息。

他說：「如果我們的通膨達到 4% 或 5%，那他當然無法說服人們，但如果不是這樣，他就會主張生產力才是關鍵因素。」

安霍恩指出，在他眼中，就算美國經濟火熱運行，華許還是會推動降息，「我認為等到今年年底，降息次數可能遠超過兩次。」

黃金曾在華許上個月獲提名為 Fed 下一任主席之後遭到拋售，但在那之後逐步回升，黃金期貨今年來仍有超過 17% 的漲幅。

黃金去在央行獨立性受威脅、地緣政治和貿易政策緊張的情況下，大漲超過 60%。如果從 2024 年回推，黃金已經上漲超過 120%。

這位因在 2008 年雷曼兄弟倒閉前幾個月做空而一戰成名的避險大亨指出，黃金過去過去幾年上漲，最主要原因是世界各地央行紛紛買進，已成為「儲備資產」。

他說：「美國的貿易政策非常不穩定，這促使其他國家尋求以美元以外的貨幣結算貿易。」

上個月在川普表示不擔心美元近期走弱之後，美元出現自 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。

安霍恩說：「未來幾年，某些主要貨幣可能會出現一些問題。」