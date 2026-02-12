鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-12 12:50

德州近日完成金融領域歷史性轉型，正式建立全美首個州政府主導的貴金屬循環供應鏈系統。在州議會大廈直播儀式中，德州州政府推出「點政府」線上商城，民眾可直接透過主計長辦公室購買印有州徽的黃金與白銀製品，標誌著美國地方財政體系脫離傳統銀行中介的關鍵突破。

貴金屬資訊網站《Kitco News》報導，德州官方貴金屬體系整合了從鑄造、倉儲到直銷的全鏈條服務。核心產品包括 2026 版孤星金幣 / 銀幣 (1 盎司規格) 及 24K 個金層的防偽金幣。

Scottsdale Mint 執行長 Josh Phair 說：「德州打通了貴金屬製造、金庫託管到終端銷售的完整閉環，開創了傳統金融體系外的實體替代方案。」

相較於懷俄明州單純持有黃金的「主權買方」模式，德州創新推出「主權經銷商架構」。

Phair 說：「當聯邦貨幣持續貶值、預算失控，各州正將實體金屬視為必要國庫資產。」

目前，猶他州等多地立法機構正效仿德州模式，實物資產主權運動呈加速態勢。

Phair 指出，這使黃金獲得與美國國債同等的零風險地位，促使各州競相建設自主保管體系。

但 Phair 也預警，需求激增將導致今年第三季出現實質性供應短缺。「煉金廠訂單積壓嚴重，國際金屬流向正從倫敦、紐約等傳統樞紐轉向司法管轄更安全區域。」