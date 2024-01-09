印度股市權重超台趕陸

就業數據仍有韌性，降息時程仍待觀察

美國 12 月最新非農就業數據整體表現優於市場預期，除了新增就業人數高於預期，失業率也持平在 3.7% 並低於預期，而平均時薪月增率也略高於預期。受此強勁就業數據影響，市場原先對 2024 年 3 月即將啟動降息的預期從高點回落，未來投資人將持續觀望經濟與通膨數據變化。\

資料來源：(左)Bloomnerg，資料日期：2024/1/5；(右) FedWatch，資料日期：2024/1/7。

亞股聲勢消長的「現在進行式」

MSCI AC 亞太股票指數國家權重出現關鍵變化。截至 2023 年 12 月底，印度權重 11% 已超車台灣，成為該指數第四大權值國。過去三年，陸股權重顯著縮水 (26%→17%)，市場資金持續出走至印度、台灣、日本等國，考量歐美資金外流、中國經濟頹勢未改，此一趨勢短期內仍難扭轉，投資人不妨順勢布局日、印、台等市場。

資料來源：MSCI, FactSet，野村投信整理；資料日期：2024/01/05。

全球金融市場重點回顧 (12/30~1/5)

【成熟市場】

美 12 月 ISM 指數表現分歧

12 月製造業 ISM 讀值 47.4，優於前值 46.7 與預估值 47.1，主要拜生產活動回溫之賜（生產指數 50.3，返回擴張區）；惟 12 月新訂單指數從前期 48.3 落至 47.1，復甦動能存疑。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2024/01/05。

12 月服務業 ISM 讀值 50.6，為近三個月最大跌幅，新訂單指數從 55.5 落至 52.8，反映美國服務業動能正在減弱。

美 12 月新增非農就業人數 21.6 萬人，優於預期

12 月失業率與前期持平於 3.7%，低於預估值 3.8%；薪資年增率 4.1% 高於前期值 4% 及預估值 3.9%。穩健的就業數據增添軟著陸機率，打擊市場對 3 月立即啟動降息的預期心理。

12 月 FOMC 會議紀錄稍事冷卻市場 3 月降息預期

會議紀錄顯示委員們同意政策利率已相當接近高峰，但普遍認為在一段時間內保持限制性立場是適當的。會議紀錄與就業報告發布後，市場預期 3 月 Fed 降息 1 碼的機率從 88% 下滑至 64%，按兵不動的機率從 12% 升至 36%。

【新興市場】

紅海危機升高，馬士基宣布無限期停駛

丹麥航運巨擘馬士基決定繞行好望角，避開武裝份子集結的紅海航道，國際油價聞訊反彈。

財新中國 12 月 PMI 加速擴張

12 月財新製造業 PMI 升至 50.8，與官方版數據 49 出現不小落差。財新服務業 PMI 則來到近五個月新高 52.9。

【債匯金市】

降息預期冷卻，美 10 年期公債殖利率升破 4% 心理關卡

美非農數據強勁，加上國際油價反彈，打擊 3 月降息派信心，推升美 10 年期公債殖利率站回 4% 以上。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2024/01/05。

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